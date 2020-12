Son ligeras y divertidas

WALL-E

¿Se imaginan ir caminando por la calle y encontrarte a Wall-E? ¿Estar en un parque y poder controlar los sentimientos de otras personas? ¿Encontrarte a un señor que vende globos que se te hace extremadamente familiar?

Las películas animadas de Pixar se caracterizan por tener personajes que son tan particulares que quedan marcados en la mente del espectador.

Y de eso se aprovecha la serie Pixar en la Vida Real.

En los once capítulos, colocan en el mundo real a estos personajes y captan las reacciones de la gente con cámaras escondidas.

Son episodios cortos, de menos de 10 minutos cada uno, pero es tiempo suficiente para hacerte reír y ponerte de muy buen humor.

De estas forma, Mérida de Valiente llega a un campo de tiro a practicar con su arco y flecha, una carreola con los brazos del pulpo Hank de Buscando a Dory se mueve por un parque y los conos rojos de Toy Story 2 cruzan la calle.

Los segmentos son dirigidos por Charlie Todd, quien logra dar en el tono correcto para meter a los involucrados en las icónicas escenas.

Un gran acierto también es el casting de los humanos que deben dar vida a los personajes, ya que sería imposible topárselos en la calle y no asociar que son los protagonistas de las películas, pero de carne y hueso.

Cada viernes se libera un capítulo, y el número once tiene que ver con Miguel de Coco.

BILLY ELLIOT

Billy tiene 11 años. Vive con su abuela, su padre y su hermano mayor, mineros en huelga a mediados de los años 80. Entrena box, pero no sirve ni le gusta. Pero su vida da un giro cuando descubre el ballet. Ese es el punto de partida de la cinta de Stephen Daldry escrita por Lee Hall, una de las obras cinematográficas más inspiradoras de los últimos años. Contada con elementos de drama social, la trama aborda la inevitabilidad de la vocación, en este caso la artística, capaz de sobreponerse a cualquier obstáculo. La dirección le da un tono emotivo y poderoso al relato y lleva al elenco a lograr personajes tan memorables como entrañables. Jamie Bell es un verdadero prodigio, capaz de dar réplica a actores tan experimentados como Julie Walters y Gary Lewis. Es una gran película, especialmente recomendada para los padres.

TITANIC

Sin duda es un clásico moderno y una de las cintas más eficientes de la historia del cine. A partir del legendario hundimiento del Titanic, en 1914, el director y guionista James Cameron construye un poderoso relato que tiene dos grandes rubros: por un lado el poder transformador del amor y por el otro la relación del hombre y la máquina.

¿Qué la hace única e irrepetible? Ser una producción a gran escala que aún a más de dos décadas de su estreno sigue siendo impresionante, un guion que cautiva a pesar de que la audiencia conoce de sobra el suceso que se narra y que está lleno de momentos inolvidables, un grupo de personajes que se volvieron emblemáticos para figuras como DiCaprio y Winslet. Impresionantes efectos especiales, digitales y físicos, un score musical y hasta una canción tema "My Heart Will Go On", interpretada por Céline Dion son otros de sus atributos y que marcaron toda una época. Vale mucho la pena descubrir o redescubrir la odisea cinematográfica más grande de los últimos 25 años.