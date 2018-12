Son favoritos en cines

"A cine volveré hasta 2020 y con un guión original, ya no más remakes". Manolo Caro, director.

Ciudad de México

En sólo cuatro días, la película "Perfectos desconocidos", con Cecilia Suárez y Ana Claudia Talancón, entró al Top ten nacional 2018, al superar los 600 mil asistentes.

Con esta cifra iguala a "El habitante", filme de terror, y "Lo más sencillo es complicarlo todo, con Danna Paola, ya fuera de cartelera.

LA HISTORIA

"Perfectos desconocidos", dirigida por Manolo Caro, cuenta la historia de tres parejas y un amigo, quienes durante una cena deciden un juego: poner los celulares en la mesa y leer en voz alta todos los mensajes que lleguen o contestar con altavoz.

Es remake de la cinta italiana de 2015 del mismo nombre y que después realizó Alex de la Iglesia (El día de la bestia) para España. "Pensé que iba a conectar con la gente, pero no de esta manera", dice el director Caro.

"Esperamos que para el domingo (hoy) ya rebasemos el millón de espectadores, lo cual es una cifra muy buena", agrega.

SU AVAL

Caro es conocido por las cintas "No sé si cortarme las venas o dejármelas largas" y "La vida inmoral de la pareja ideal".

De acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, "Perfectos desconocidos" estaría también por desbancar a las cintas "A ti te quería encontrar", "Loca por el trabajo" y "Más sabe el diablo por viejo", esta última con 1.1 millones de boletos vendidos durante su corrida.

Al largometraje le bastó menos de un año para el fenómeno: en enero Caro recibió la invitación, en el verano la estaba filmando y estrenado en el pasado Festival Internacional de Cine de Morelia, en función de gala.

ESTRENA EN EU EL 2019

"Ahora viene su estreno en Estados Unidos para el 11 de enero, de otros países no sé bien", externa Caro.

Sin Castro. Durante 2019, el entrevistado se abocará a la segunda temporada de "La casa de las flores", para Netflix. Y confirma que Verónica Castro, estrella de la primera entrega, no estará en los nuevos episodios. "Ya de plano no va ella, se intentó, eso es lo que me dijeron en Netflix", apunta.