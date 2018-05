Son ejemplo de amor matrimonial

El éxito en el matrimonio de Matilde Magallán de Martínez y Reynaldo Martínez "El Gallero", es la confianza y que él, nunca ha dejado de decirle palabras bonitas a su esposa.

Aunque reconocen que no ha sido fácil pues la carrera de Reynaldo provocaba que una gran cantidad de mujeres lo siguieran.

"El Gallero" es compositor de temas como "El Federal de Caminos" que se convirtió en un éxito en voz de Ramón Ayala y algunos otros artistas.

Esto, asegura Matilde, provocaba que su esposo llegara tarde o estuviera ausente en su hogar.

Actualmente, esta pareja cuenta con 52 años de matrimonio y siguen visitando, el lugar donde se conocieron comenta Reynaldo.

"El primero de mayo de 1963, mi mano derecha rodeó la cintura de la señora por primera vez en un baile. Yo estaba aquí en la Plaza Principal, enfrente de la presidencia y había un baile, ahí nos conocimos y luego nos hicimos novios".

Matilde comenta que lo que más le gustó de Reynaldo, fue su trato y la manera en que le hablaba.

"Estábamos jóvenes, la manera de hablarme de tratarme, eso me gustó.

Reynaldo con su característico sentido del humor comenta:

"A mi me gustó todo de ella, lo único que no me gustó es que tenía cinco hijos, que hasta ahorita dice que son míos", sonríe.

Este matrimonio, ha perdurado pues dicen, se hablan con la verdad y lo más importante, porque el nunca faltó a su hogar.

"El trabajaba en las ferias y se le acercaban las muchachas, a veces llegaba de madrugada, pero siempre llegaba.El siempre regresaba a la casa, cuando salía de la ciudad solamente faltaba, pero aunque fueran las cinco de la mañana el regresaba a la casa", cuenta Matilde.

-¿Usted nunca fue celosa?-, cuestionamos a Matilde.

"Sí cuando estaba joven, pero como lo quiero mucho, pues tuve la confianza y el también porque siempre me decía dónde estaba y no me daba motivos aunque muchas muchachas lo seguían".

-¿Por eso ha durado tanto el matrimonio?-

"La verdad no me explico, mis hijas me preguntan: Mami cómo le aguantas a mi papá y yo les digo que porque lo quiero mucho".

Reynaldo y Matilde tienen cinco hijos, seis nietos y dos bisnietos.

Acostumbran visitar el lugar donde se conocieron, la Plaza Principal, donde por primera vez el brazo derecho de Reynaldo, rodeó la cintura de Matilde.

