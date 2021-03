Son clases presenciales un riesgo para la salud

En estos momentos el Sindicato del Sector Educativo se está dando a la tarea de que ya el Covid sea motivo de riesgo de trabajo para todos los docentes, y quiero imaginar que en otros escenarios profesionales también debe de ser riesgo de trabajo*. Miguel Ángel Tovar Tapia, Presidente de la Sociedad Estatal de Maestros y Padres de Familia

Ante este anuncio, el presidente de la Sociedad Estatal de Maestros y Padres de Familia, Miguel Ángel Tovar Tapia consideró poco realista el retorno para dicha fecha, "un millón de vacunas destinadas para el magisterio son muy pocas porque el personal -o quienes trabajamos para la Secretaría de Educación Pública- somos el doble de esa cantidad; aquí obviamente hay que ver quiénes están en la primera línea, que es el Sector Salud y que aún no terminan de vacunarlos a ellos".

El docente consideró que anticipar el retorno a clases presenciales antes de que el cien por cien de la población en el país cuente con dicha protección podría provocar una nueva ola de contagios, "si se ordena por parte de la Secretaría de Educación emitir una orden de ese tipo sería muy cuestionable porque estaríamos en un conflicto laboral y en un conflicto de salud, en estos momentos el Sindicato del Sector Educativo se está dando a la tarea de que ya el COVID sea motivo de riesgo de trabajo para todos los docentes, y quiero imaginar que en otros escenarios profesionales también debe de ser riesgo de trabajo".

Indicó que tanto por parte de la SEP como de la SET no se implementó una correcta estrategia para las clases a distancia, lo cual evidenció la brecha socioeconómica de por lo menos el diez por ciento de la población quienes no pudieron continuar su educación de forma no presencial, "jamás dio una alternativa la Secretaría de Educación Pública para poder remediar este problema, no ofreció alternativas, no ofreció soluciones, no ofreció ningún tipo de Plan B que en ningún momento se llevó a cabo".