Son 'cerdos'

Ayer martes 5 de febrero dio comienzo el Año del Cerdo en el calendario chino, un animal que según la tradición trae consigo la buena fortuna. Las personas que nacieron bajo este signo son creativas, entusiastas, tercas, ingenuas y destacan en el medio artístico y la ayuda social.

De acuerdo al horóscopo chino, los animales tienen un año dedicado a ellos una vez cada 12 años. Al signo del cerdo pertenecen las personas nacidas en 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 y 2019.

Esta lista de famosos comparte este signo, cuya personalidad y profesiones coinciden con algunas de estas características:

1) La Infanta Sofía de España. Sofía de Borbón nació el 29 de abril de 2007 es la segunda hija del rey Felipe VI y la reina Letizia, convirtiéndose en la segunda en la línea de sucesión al trono español. En sus apariciones en público siempre se muestra risueña y con una imagen muy fresca.

2) Camilla Parker. La duquesa de Cornualles, Inglaterra, es la segunda esposa del príncipe Carlos, nació el 17 de julio de 1947. Cuando su romance con el heredero al trono se dio a conocer fue señalada y juzgada, pero la paciencia y discreción que ha mostrado durante estos años han cambiado poco a poco la imagen que la gente tenía de ella.

3) Elton John. El cantante y pianista británico ha mostrado gran sensibilidad en sus composiciones que lo han llevado al éxito. Elton nació el 25 de marzo de 1947.

4) Martín Morales, más conocido por su nombre artístico Ricky Martin, nació el 24 de diciembre de 1971. El cantante, actor y escritor puertorriqueño ha conquistado a miles con su talento y personalidad positiva y alegre.

5) Kendall Jenner. La modelo y empresaria nació el 3 de noviembre de 1995, saltó a la fama por la serie Keeping Up with the Kardashians que protagonizan sus hermanas. Ha demostrado tener un carácter fuerte y sus cambios de looks siempre son deslumbrantes, lo que la convierten en el centro de atención.

6) Thalía. La cantante nació en 26 de agosto de 1971, además de triunfar en la música y la actuación, su actitud positiva y creativa la han colocado recientemente en el centro de atención de las redes sociales.

7) Winona Ryder. La actriz estadounidense ha sido dos veces nominada al Óscar y ganadora de un Globo de Oro gracias a su gran talento. Winona nació el 29 de octubre de 1971.

8) Woody Allen . Allan Stewart Königsberg es un director, guionista, actor, músico, dramaturgo, humorista y escritor estadounidense nacido el 1 de diciembre de 1935. Su creatividad y talento lo ha hecho ganador del premio Óscar en cuatro ocasiones y ha producido un total de 45 películas.

9) Dalai Lama. Nació el 6 de julio de 1935, su nombre es Tenzin Gyatso y es el decimocuarto dalái lama, supremo dirigente espiritual y político del Tíbet, líder religioso de la escuela Gelug del budismo tibetano. Recibió el Premio Nobel de la Paz 1989 a causa de su firme compromiso con los valores humanos y la compasión, la no violencia y la tolerancia.

10) Mariah Carey. La estrella estadounidense nació el 27 de marzo de 1970, ha demostrado tener un gran talento no solo como cantante ya que además es una exitosa compositora, productora musical y actriz.

