Son bravucones: con la madre y la cuñada

Como José Alfredo Palos Cantú de 28 años, fue identificado el ahora detenido.

La queja en su contra la presentó su madre de nombre Laura Cantú.

La mujer señaló que su hijo se puso bien agresivo con ella y la amenazó y la trató de agredir sin motivo alguno.

Dijo que no lo podía controlar y llamó al número de emergencias para denunciarlo.

A su hogar arribaron los uniformados y la madre de familia les pidió que se lo llevaran detenido.

El joven terminó tras las rejas de la cárcel municipal, donde comentó que se puso agresivo con su madre porque está le robó 600 dólares cuando él se encontraba dormido.

"Me levante muy temprano para dirigirme a trabajar Mc Allen Texas y descubrí que me hacían falta 600 dólares de la cartera, los cuales estoy seguro de que mi mamá me los robó", dijo el acusado.

BUSCAN A OTRO

Policías Estatales buscaban afanosamente a un hombre que acudió a una frutería de la colonia Hacienda del Sol a amenazar a una mujer.

Los hechos ocurrieron a las 20:00 horas del lunes, en la frutería denominada "Caribe", que se encuentra ubicada en la calle Río Macuspana.

El propietario del negocio comentó a los uniformados que al sitio arribó un hombre a bordo de una camioneta Dodge Nitro de color negro para amenazar a su cuñada, desconociendo el motivo.

Cuando le informaron al hombre que llamarían a la policía, este abordó la unidad y emprendió a la fuga.

Los oficiales recorrieron las calles aledañas del negocio en busca del responsable pero no lo localizaron.

A los afectados se les exhortó a que presentaran denuncia ante las autoridades correspondientes.

GORRÓN: COME Y NO PAGA

Un joven fue detenido por elementos de la Policía Estatal acusado por las empleadas de una tienda de conveniencia de no haber pagado diversa mercancía que consumió en el lugar.

Los hechos ocurrieron en la sucursal que se encuentra ubicada en la calle Guerrero con Juarez, de la Zona Centro.

El ahora detenido fue identificado como Erick Eduardo Guerra de 24 años, con domicilio en la colonia Aquiles Serdán.

Al recibir el llamado de auxilio de parte de los empleados de dicha tienda, los uniformados acudieron al lugar y encontraron al hombre tomándose un refresco, el cual tampoco había pagado.