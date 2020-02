¡Son besos... de verdad!

Fue una gran noche para Belinda y para Yahir. Los artistas, que estuvieron acompañados de un gran equipo de actores (Rogelio Suárez, Jesús Zavala, Dai, entre otros), ofrecieron una función especial del musical "Hoy no me puedo levantar" para la prensa y para un sinnúmero de personalidades que se dieron cita en el Centro Cultural Teatro 2.

Al terminar la función, los actores aseguraron que el romance que se rumora entre ambos efectivamente existe pero sólo arriba del escenario, aunque los besos, dijo Yahir, sí son reales.

"Cómo me va a costar (besar a Belinda), no me cuesta nada, son besos reales, no creas que existe un plástico alrededor de la boca", dijo el actor en tono de broma.

Belinda, por otro lado, confirmó que ella siempre invierte económicamente en los proyectos que hace, y que ésta no fue la excepción, ya que apostó por vestuario del que llama, uno de los mejores proyectos de su vida.

"Me siento feliz, estaba nerviosa, hemos ensayado muchísimo, nos hemos preparado durante mucho tiempo y estoy feliz porque todo salió increíble (...) cada vez que me subo al escenario soy María y María está enamoradísima de Mario porque Mario es lo máximo", señaló la intérprete mexicana.

"Hoy no me puedo levantar" es una producción de Alejandro Gou que tiene las canciones de Mecano. Los protagonistas son unos jóvenes que buscan sus sueños en la década de los 80, en España.

Las drogas, la situación política y las enfermedades de transmisión sexual, como el sida, son parte de la trama, así como la música que compone Mario Postigo, el líder de la banda Rulé y escritor de todas las canciones.

En la historia, Mario tiene 20 años, pero en la vida real Yahir tiene 40, situación que le fue cuestionada, ya que dobla la edad del personaje que interpreta.

"Yo siento de 20 y me siento de 30 y en otras (etapas) de 40, siento que estoy en un muy buen momento".

La última temporada de "Hoy no me puedo levantar" será del 31 de enero al 5 de abril, en el Centro Cultural Teatro 2.