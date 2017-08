Somos Tigres, no el Real Madrid: Nahuel Guzmán

Monterrey, México.- Nahuel Guzmán rechazó este jueves que Tigres se esté convirtiendo en el Real Madrid de México, como lo calificó Jaime Lozano, técnico del Querétaro.



"Personalmente puedo opinar que no me interesa ser el Real Madrid en este momento.



"Deseo ser un Tigres competitivo a nivel nacional e internacional en cada Copa que se juegue", externó el guardameta de los felinos.



"El Patón" considera que aún es temprano para que la escuadra auriazul alcance el nivel futbolístico deseado.



"El otro día (el domingo) en Torreón por jugar los últimos minutos con un hombre menos el equipo sintió cansancio, tal vez un tanto pesado el clima también.



"Creo de a poco entrar en ese ritmo de competencia nos hará bien y seguramente el partido (el sábado ante Querétaro en el Universitario) será de mucho esfuerzo", indicó Nahuel.



Sobre la posibilidad que aún existe de que llegue un refuerzo a completar la plantilla para el Torneo Apertura 2017, dijo que será bienvenido, pero si no llega, los Tigres cuentan con la calidad necesaria para suplantar a un jugador tan importante como fue Guido Pizarro.



"Como terminé la semana pasada, si va a venir alguien, que se apure porque ya arrancamos", agregó Guzmán.