Sombrío panorama agrícola

Para el asesor agrícola Mario Marín Serna, el recorte de subsidios al campo que decretó el gobierno federal traerá como consecuencia entre otros perjuicios que no habrá agua para riego, ni apoyos a la comercialización, muchos productores están endeudados, bajará el subsidio al seguro, en síntesis puras malas noticias para los campesinos. Marín Serna, técnico del Instituto de Investigaciones Agrícolas, Pecuarias y Forestales (INIFAP) advirtió que decaerá la producción, habrá más empobrecimiento de las familias, problemas de ingreso familiar y salud. Apuntó que no habrá fuga de capitales, pues los bancos ya son extranjeros en México, porque son extranjeros y no prestan al campo, solo dispersan dinero del gobierno.