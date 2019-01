Solución a resfriados por cambios de clima. Existen diversos tipos de virus

Regional.- Los resfriados son las infecciones causadas por virus, que afectan la vía respiratoria superior. La gripe se distingue de un resfriado en su desarrollo y la gravedad. Mientras que un resfriado empieza a aparecer con secreción nasal, tos o fatiga, la gripe se caracteriza principalmente por un comienzo brusco y repentino. Los primeros síntomas gripe son severos dolores de cabeza y dolores en el cuerpo, fiebre alta, y puede llevar mucho más rápido que el resfriado a complicaciones, así lo manifestó José Buenaventura Maza, médico de la Unidad Familiar del IMSS.

Mencionó que existen diferentes tipos de virus que pueden producir resfriado, entre los más frecuentes están los rinovirus, los virus de la influenza, el virus sincitial respiratorio y los adenovirus. Estos mismos virus son los que producen la sinusitis.

CONTAGIO

Una característica importante de estas infecciones es su facilidad de contagio, que ocurre por aire o a través del contacto físico.

En el primer caso, sucede al diseminar los virus en el ambiente al toser o estornudar, incluso al hablar, lo cual facilita que los virus expulsados queden flotando en el aire durante unos minutos, y las personas que pasan cerca los adquieren al inhalar las partículas virales.

Cuando el contagio se da por contacto físico, los virus pueden depositarse en las manos del enfermo cuando se cubre la boca al toser o estornudar o al limpiarse la nariz y éstos pueden pasar a otra persona al estrechar la mano, o quedar en el picaporte de la puerta, y otras personas al tocar con sus manos y llevarlas a su boca o su nariz, facilitan la introducción de los virus a las vías respiratorias.

SÍNTOMAS

Se reconocen cuatro fases en el desarrollo de la enfermedad:

-Incubación, que dura de tres a siete días.

-Prodrómico, caracterizado por síntomas como debilidad, dolores musculares y disminución del apetito, dura uno o dos días.

-Cuadro clínico característico, aparecen los estornudos, dolor de cabeza, fiebre moderada, nariz congestionada y con secreción, ojos con lagrimeo, dolor de garganta y dolores musculares; dura entre tres y cinco días.

-Resolución o lisis, el enfermo mejora en líneas generales y vuelve a respirar con normalidad.

-La mayoría de las personas pueden resistir la enfermedad con ayuda de su propio sistema inmunitario, que es capaz de detectar y destruir los virus que producen el resfriado.

CONSEJOS

Haga gárgaras: Investigadores japoneses dicen que el hacer gárgaras con agua durante el tiempo de frío reduce el riesgo de enfermarse en un 36 por ciento pues las gárgaras lavan los virus antes de que puedan entrar en su sistema.

Aumente su consumo de vitaminas C y D: La vitamina D estimula la producción de anticuerpos mientras que la vitamina C protege contra la neumonía, una complicación peligrosa del resfrío. protege las células y arma nuevas barreras de defensa. La fibra es muy importante también porque es vital para tener una buena salud y no ser vulnerables a los atacantes externos.

Limpieza: Cumple con la higiene básica. Lávate la nariz apenas se noten los primeros síntomas, como lo es un estornudo. Es muy importante que siempre tengas las manos limpias.

No dejes que tus pies se enfríen: Si es necesario, coloca un calcetín adicional. Esto también incluye dentro del hogar. Si se mojan los pies con la lluvia, inmediatamente secar o llevar un par de calcetines en el bolso. No hay nada peor que unos pies fríos o mojados para coger un resfriado.

Y si bien es cierto los resfriados son la enfermedad más común en invierno es facilísimo realizar acidez para evitarlos, eso no significa que quedar exentos de contagiarse en algún momento, pero existe la posibilidad de que los síntomas o el contagio sea menos severo.

Como evitarlos

Buenaventura Maza Reyes, explicó que cuando cambia la estación es muy común enfermarnos, debido a que la temperatura un día es alta y al otro día es baja. Sobre todo ocurre con el paso hacia y desde el invierno.



Tanto el invierno como el otoño son sinónimos de ver a todo el mundo enfermo de gripa. Todo es debido a los cambios de temperatura que afectan nuestras defensas. Es en esta época donde deberíamos prestar más atención, controlar las variables para que el clima no nos tome por sorpresa y comenzar las estaciones más frías enfermos.

Mucha gente le resta importancia a esta etapa y es fundamental, se podría decir que hasta más importante que cuando ya estamos en invierno, porque en ese momento, el cuerpo ya se habrá acostumbrado a las bajas temperaturas. Pero cuando todavía estamos un poco con calor otro poco con frío, el organismo no sabe bien cómo reaccionar.

Mientras estamos en casa o en la oficina no hay problema, ya que seguro estaremos bien acondicionados. Pero todo cambia cuando salimos a la calle. Nuestras defensas se ponen en acción pero no siempre esto es suficiente. La ropa es la herramienta principal para combatir a los virus y enfermedades que rondan en el aire. Elige la más adecuada según la temperatura de ese día y no porque estamos en otoño tenemos que usar algo sin abrigo.

Es importante antes de salir bajar la calefacción o abrigarnos, para que la temperatura corporal no sufra picos, debilitando las defensas y dejando el paso libre a los causantes del resfriado y la gripe.

Pero también es bueno estar prevenidos y preparados durante todo el año. ¿Cómo? Con una buena alimentación y vida saludable.

José Buenaventura Maza Reyes, médico de la Unidad Familiar del IMSS.