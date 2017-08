Sólo habla 'Piojo' de Rafa Márquez como jugador

Además, las Águilas visitan este viernes al Atlas, cuyo capitán es precisamente Márquez, pero el cual estará ausente luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo acusara por formar parte de una red criminal de lavado de dinero.

"La verdad es que no sé que esté pasando, tendrías que preguntárselo a ellos, la verdad es que de ese tema desconozco, prefiero no opinar algo que es completamente desconocido para nosotros y que nos hemos estado empapando sobre lo que los medios manejan. Omitiré hablar sobre ese tema completamente", expresó el técnico azulcrema luego del último entrenamiento en Coapa y a unas horas del viaje a Guadalajara.



El "Piojo" sólo habló sobre la capacidad del Atlas para competir futbolísticamente aun sin contar con su referente.



"La verdad es que siempre un jugador importante, el líder, el capitán, un jugador de la clase de Rafa Márquez, es un jugador importante pero los partidos que han jugado han solventado esa carencia de no tener a un jugador de esa jerarquía, prescindir de (Matías) Alustiza o del propio Milton (Caraglio) que ha hecho las cosas bien con ellos. Ha manejado cuadros alternos que le dan la posibilidad de saber que tiene banca para hacer bien las cosas", expresó Herrera.





Pocos integrantes de la familia futbolística se han pronunciado públicamente sobre el tema de Rafa Márquez.