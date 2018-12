´Sólo tenía algo claro, iba a morir´. Tiene Mari nueva vida

Son tres pastillas durante la mañana y otras tres durante la tarde, es la dosis diaria que la señora Mari consume desde hace más de una década, cuando fue diagnosticada con VIH. la noticia la recibió sin saber qué era la enfermedad, entre tantas dudas, sólo tenía algo claro, iba a morir antes de lo previsto. "Cuando me dijeron lo primero que me pasó por la mente fue eso, fue difícil y más porque todos me asustaban, me decían que la enfermedad no tenía cura, que me iban a excluir".

Era el 2006, radicaba en Estados Unidos, no tenía familia ni vínculos sentimentales cercanos, los doctores le dijeron que su expectativa de vida era de 20 a 30 años, y en su afán por entender el por qué y cómo, comenzó a leer.

Recibir ese diagnóstico es algo que describe como "el momento más fuerte" que ha enfrentado, pero ni las terapias, grupos de auto ayuda u organismos la prepararían para el peor de los males, la discriminación.

-Me dicen que si ellos se enteran que tienen a un familiar así, mejor lo matan.

-¿Quienes le dicen eso?

-Mis hermanos.

Baja la cabeza, sus ojos mira a la pared, junta sus manos, las aprieta y continua.

-Cuando les marco por teléfono me dicen eso, dicen que los sidosos deben estar muertos.

-¿Hace cuánto que no los ves?

-Más de 25 años, por eso me llevaré ese secreto hasta la tumba, hasta mis últimos días.

Y es que en la actualidad hay muchos mitos alrededor del VIH-SIDA y sobre el cómo se contagia, la realidad es que la enfermedad sólo es transferida por contacto sexual, fluidos, sangre o leche materna, por lo que darle un abrazo, saludarla de beso, de mano, invitarla a comer, platicar y convivir con ella no representa ningún riesgo.

Al tener controlado el virus su vida se desarrolla en normalidad, actualmente es ama de casa, va a la escuela abierta para concluir su primaria y así cumplir uno de sus sueños.

Se casó y aunque no tiene hijos, es feliz, satisfecha por tener la oportunidad de vivir cada día. "Mi esposo se entero antes de que nos casáramos de mi enfermedad y él me aceptó, con él tengo todo el apoyo que necesito, pese a mis problemas de salud, he sido afortunada".

Durante la casi media hora de entrevista, Mari bromeó sobre su aspecto y el cómo no se ve enferma flaca, débil, como se cataloga a quienes tienen su enfermedad.

A veces, hasta su marido duda que este bajo tratamiento."Yo en los diagnósticos aparezco negativo, el virus ahí está y gracias al medicamento se controla, él me dice yo no te creo que tengas eso, pero los doctores me han explicado que las pastillas hacen que yo no contagie a mi pareja, la enfermedad puede desencadenar en otros padecimientos pero ahorita estoy tranquila.

-La persona que está detrás de "Mari" ¿es fuerte como aparenta?

-Sí, y mucho más de lo que se ve, no hay un antes y después del VIH, no puedo decir eso porque sigo siendo la misma pero con otra actitud ante la vida, la enfermedad no me define, yo soy alegre, divertida, sociable.

Este sábado se celebra el día mundial contra la lucha del VIH-SIDA, es, una oportunidad para hacer conciencia del contagio, para erradicar la discriminación.

Mari, forma parte de las detecciones de VIH-SIDA en Reynosa, en donde el 20% son del género femenino, a ellas se les diagnostica entre los 19 y 45 años, en edad reproductiva.

-

Supera difícil situación

> En el 2006, fue diagnosticada con VIH SIDA

> La enfermedad se le detectó cuando vivía en Estados Unidos

> Aunque vivió los momentos más difíciles, empezó a documentarse del tema

> Ahora sigue un tratamiento que le permite mantenerse con vida

> Ella se manifiesta feliz tras haber encontrado a un hombre que le apoya y le motiva

-

Prolongan su vida con tratamiento

Ofrecen atención gratuita, pero deben cumplirlo, sin abandonarlo

Por Rubén Hernández Olmeda

En Reynosa la incidencia del VIH-SIDA que de 1987, año en que surgieron los primeros casos, al 2018, ya ha provocado el fallecimiento de unas mil personas, entre hombres y mujeres, de dos mil que han sido diagnosticadas desde entonces.

"Sin embargo podemos decir que el padecimiento en número ha venido disminuyendo al paso de los años y esto ha sido de manera notable", informó Juanita Díaz García, titular del CAPASITS.

Actualmente se ofrecen mil tratamientos médicos que equivalen a unos 20 millones de pesos mensuales. Aquí no cuestan nada, son gratuitos por parte de la Secretaría de Salud.

Destacó que una persona que adquirió la enfermedad y sigue un tratamiento normal y si acude a su control, va a tener una mejor calidad de vida y podrá vivir hasta 50 años más.

Indicó que ´tan sólo en el período comprendido de enero al 30 de noviembre del 2018 ya van confirmados 140 casos nuevos; en 2017 fueron 132; en 2016 fueron 187 pero en 2013 o 2014 la cifra llegó hasta 250", comentó la titular del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en VIH-SIDA e infecciones de Transmisión Sexual.

Del total de los pacientes detectados en este año que se espera concluir con 150, tenemos dos jóvenes infectados, uno de 17 años, otro de 18 y hasta un adulto mayor de 70, señaló.

Hasta el 30 de noviembre son 140 los que la han contraído y de dicha cantidad son 40 mujeres. Ha habido quienes llegan a abandonar el tratamiento y corren el riesgo de perder la vida si enferman de neumonía, neoplasia, gastroenteritis, tuberculosis, males que los pueden llevar a los hospitales y si no se atienden rápidamente morirán.

Llegan deportados infectados del virus

Entre 15 y 20 personas que han llegado a la ciudad vía deportación de Estados Unidos, presentan síntomas claros del padecimiento. Algunos llegan ya con su tratamiento y otros aquí lo reciben. Incluso entre ellas hay centroamericanos.