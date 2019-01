Sólo se deja llevar

Ciudad de México.





Impecablemente vestida de blanco, con el perfecto peinado y maquillaje, Nicole Kidman pasó por el Festival de Toronto con la belleza que la caracteriza, para el estreno mundial de la película Destroyer. Sin embargo, con las luces apagadas y en la pantalla grande, no es la misma. Con pelo corto, mucho más oscuro y con un maquillaje que acentúa las ojeras, sin una gota de lápiz labial, está irreconocible.

Cualquiera hubiera pensado que cobró una fortuna por hacerlo, pero el costo total de producción de apenas nueve millones de dólares confirma que el sacrificio de la actuación también tuvo que haber sido económico. Y, 15 años después de haber ganado el Oscar con Las horas, demuestra que todavía le quedan ganas de seguir transformando... su carrera.

TODO CAMBIA

Mis decisiones creativas cambian por diferentes razones. Con Amor en rojo (Moulin Rouge), por ejemplo, me gustó la idea de volar en un trapecio, quería cantar. Y muchas veces quiero explorar algo nuevo. Otras veces quiero meterme en mi conciencia y mi físico, otras veces busco vivir como otras personas.

Pero como actriz, más allá de poder tomar cierta decisión, también pasa por aprovechar alguna oportunidad que me den. Muchas veces no nos ofrecen los mejores roles y cuando llegan, hay que aprovecharlos", comentó.

Por eso, está de acuerdo sobre el debate de la falta de buenos roles femeninos con el pedido de reescribir algunos roles masculinos para las mujeres.

Estuve de este lado de la mesa, pidiendo que volvieran a escribir cierto rol masculino en femenino. Totalmente, pero también quiero contar historias femeninas. Contemos historias de Rosalind Frankline. Hay historias así de extraordinarias para contar", subrayó.

SUS ROLES

Y aunque hay quien dice que, por lo general, son hombres quienes toman decisiones de no llevar a mujeres en roles protagónicos porque no se identifican con ellos, Kidman se ha enfrentado a otras situaciones.

Trabajé con muchos directores con quienes conseguí roles extraordinarios, así que no creo que no se identifican tanto con historias femeninas. Pude filmar la historia de Virginia Woolf en Las horas gracias a Stephen Daldry. Por Michael Grandage interpreté el rol más extraordinario de mi vida. Y obviamente también trabajé con directoras como Karyn Kusama en Destroyer.

DE PRODUCTORA

También se adentra en la faceta de productora, como la serie Big Little Lies, con Reese Witherspoon, además de haber producido películas donde no aparece como In the Cut, con Meg Ryan, y Monte Carlo, con Selena Gomez.

Tengo la suerte de elegir ciertas historias y ciertos directores y puedo pararme atrás para ayudar en esta etapa de mi carrera. No es una lucha fácil. Hay películas como Rabbit Hole, con un presupuesto de tres millones de dólares y llegar al cine fue muy difícil", sentenció.

Irreconocible

Kidman apenas se le reconoció en pantalla, algo que le sucedió de nueva cuenta en Destroyer, donde una detective se vuelve a reconectar con la misma gente de una vieja misión del pasado. Ni siquiera ella podía creerlo. "Es extraño porque al verla pareció un sueño, todo fue muy diferente para mí, existir en ese lugar. Pero estoy feliz de haberla hecho".