'Sólo saben lo que ven en internet'

A través de su cuenta de Twitter, la ex estrella de Disney aseguró que ha sido objeto constante de críticas por que el público la ha visto crecer.

"Sé que las personas se sintieron involucradas en mi relación pasada porque creen que estuvieron ahí desde el principio. Creo que la gente siente que está autorizada sobre mi vida y cómo la vivo porque me vieron crecer.



"Pero ahora soy mayor y tomo decisiones como adulta conociendo la verdad / detalles / realidad. La gente sólo sabe lo que ve en internet", escribió.



La intérprete de "Party in the USA" también dijo que enfrenta a más críticas por sus acciones por el hecho de ser mujer.



"Los hombres (especialmente los que tienen éxito) rara vez se avergüenzan. Pasan de una hermosa joven a otras muchas sin consecuencias y por ello se les conoce como 'leyendas', 'casanovas' y demás.



"Si las mujeres hacen eso, se les llama 'pu...', ¡pu...! Estoy tratando de sobrevivir en el mundo de los hombres. Si no puedes vencerlos, ¡úneteles!", explicó.



Cyrus agregó que considera que tiene una gran vida y que no la cambiaría por privacidad, pues no tiene motivos para avergonzarse de sus acciones.



"Estoy tratando de aligerar esto y divertirme con la percepción pública que hay sobre mí. Acostúmbrense a verme en distintas citas, esto es lo que soy ahora", concluyó la cantante de 26 años.