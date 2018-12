Sólo piden que el gobierno los vea. Desean ser incluidos

Viven en un terreno que no es suyo, su casa se ha construido con "retazos" de diferentes maderas, el techo ya tiene huecos ya que es de láminas viejas, además de que no tienen ningún servicio básico.

Pese a que se encuentran en situación de vulnerabilidad, Concepción Padilla Vargas y Óscar Regalado Valdez, no acceden a despensas, apoyo mensual o algún beneficio como otras miles de familias.

Viven entre la colonia El Olmito, en un predio que está invadido, no tienen agua, luz, ni drenaje, por lo que acarrean agua y cocinan con leña en un horno hecho de lodo.

Al entrar al terreno, se puede observar un pino navideño muy humilde, adornado a medidas de las posibilidades, es del año pasado, lo compraron por 20 pesos.

Ella se dedica al hogar, pero por muchos años trabajó en un restaurante, pero nunca le pagaron por su antigüedad, además de que se encuentra lastimada de un pie, por lo que se dedica a vender ropa usada en un tianguis.

Yo vendo ropa en la torre, no se vende mucho, pero sacamos para las tortillas, a veces no vendo ni 300 pesos . Concepción Padilla Vargas, ama de casa

"Tengo dos años que me operaron pero me duele, yo vendo ropa en la torre, no se vende mucho, pero sacamos para las tortillas, a veces no vendo ni 300 pesos y con eso la tenemos que hacer para comprar lo más barato, el frijol, la sopita, dejé de ir porque me cobran 40 pesos del piso, pero no vendo mucho, no me sale", dijo.

Óscar Regalado Valdez, esposo de Concepción "la hace de todo", mecánico y jornalero, además tira escombro, por lo que no tiene una entrada fija de dinero.

"Vamos saliendo al pasito, limpiamos solares, hacemos casitas, de todo, lo del día lo compramos con el poquito dinero que sacamos, lo máximo que sacamos son 200 pesos, 250, con eso comemos y al otro día vemos como le hacemos, a veces decimos como le vamos hacer mañana, guarda poquito", expresó.

-

LES GUSTARÍA TENER AYUDA

La pareja explica que si les gustaría recibir algún apoyo del nuevo gobierno federal, del estado o Municipio, para poder ayudarse un poco.

Si me gustaría tener algún apoyo del gobierno, si nos lo dan que bien, no recibimos despensas, en la situación que estamos está difícil . Óscar Regalado Valdez, hombre de la casa

"Si me gustaría tener algún apoyo del gobierno, si nos lo dan que bien, no recibimos despensas, en la situación que estamos está difícil, sí necesitamos apoyo", expresó Concepción.

"Sí nos gustaría recibir porque en el trabajo no tengo nada fijo, a veces vienen por mi y voy a trabajar, haga frío o lloviendo, tiene uno que atorarle a todo, no estoy estudiado, y no recibimos ni un ayuda ni nada, quien sabe ahora que entró Andrés Manuel López Obrador, trae buenos proyectos y ojalá que cumpla, porque otros prometen y prometen y no cumplen", comentó Óscar.

-

LES HACE FALTA DE TODO

A la familia le hace falta de todo, madera para reparar su casa, láminas nuevas, ya que cuando llueve parece que están afuera por las goteras.

Cuando se presentaron las lluvias a mitad del año, el agua les llegó a la cintura y aunque les prometieron ayuda, no les llegó nada.

"Mucha gente recibió apoyo y a nosotros no nos llegó nada, sólo vimos pasar los apoyos, sólo la Cruz Roja nos dejó una despensita, nada más", expresó.

LO QUE SALGA. Lo que les den de trabajo lo hacen, para poder comprar alimentos.





SIN SERVICIOS. No tienen agua, luz, ni drenaje, además cocinan con leña.









Pierden todo y no se recuperan





Durante las pasadas inundaciones se quedaron sin nada en el lugar donde viven y necesitan ayuda

> Les urge colchones

> Ropa y calzado

> Vitrina

>Láminas y madera

> Piden despensa de navidad

> Interesados pueden llamar al 8999-27-21-46