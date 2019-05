Sólo fue una broma: Celia Lora sobre comentario de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Celia Lora aseguró que todo lo que dijo al aire en el programa de Adela Micha, sobre que le pidió a un amigo piloto matar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue una broma.

La hija del líder del Tri, Alex Lora aseguró para las cámaras de "Venga la Alegría" que quienes se ofendieron por esto, deberían de superarlo y tener una vida.

"Tírenme de a loca, es muy fácil, pero yo no sé por qué le pega tanto. Ojalá esté equivocada, yo no estaba diciendo que estábamos muy bien con la Gaviota y la banda, ¡claro que no! Yo creo que estámos permanentemente mal, pero ojalá sea algo que nos calle la boca (AMLO) a los que a lo mejor decimos de broma, porque, ¡wey supérenlo! Fue broma...", dijo Lora.

La modelo y ahora actriz porno, comentó que después del comentario que hizo en "La Saga" recibió mensajes de odio y hasta amenazas de muerte en sus redes sociales.

"No sean tontos. Pero también es más padre tener vida y no estar pendiente de gente que no conocen (ella) y que si opinó, ¿qué más les da?, es el Presidente, ¿no?", comentó.

"Hay muchísimos que me empiezan a amenazar y que me van a hacer no sé qué y te voy a matar, eso es súper común, no sé si quieren llamar la atención, no sé si quieren lograr que les conteste, les mando un saludo", finalizó.