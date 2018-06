Sólo se enfoca Alemania en Corea del Sur

El entrenador de Alemania, Joachim Löw, aseguró este martes que la prioridad mañana es centrarse "en el partido contra Corea del Sur" y que sería un error pensar "en el encuentro entre México y Suecia".

La Mannschaft, actual campeona del mundo, afronta una tercera y última jornada del Grupo F del Mundial de Rusia 2018 con la calculadora en la mano, puesto que todo lo que no sea superar al combinado asiático podría complicarle sobremanera su presencia en los Octavos de Final, algo que no sucede desde el Mundial Francia 1938.



"No sé cuáles son nuestras opciones de ganar mañana. Son escenarios diferentes y, aunque sabremos cuál será el marcador entre México y Suecia y eso nos permitiría reaccionar, nosotros lo que tenemos que hacer es centrarnos en ganar. Tenemos que marcar dos goles más que el contrario para poder estar en octavos de final", dijo Löw en el estadio Kazán Arena, sede del encuentro de mañana.



"El ambiente después de la derrota a manos de México no era bueno porque la gente sabía cuál era nuestra situación y sentíamos la presión. Sin embargo, al término del duelo frente a Suecia todo mejoró: de haber empatado nos hubiéramos quedado sólo con un punto y la situación hubiera sido precaria".



"No es que estuviéramos eufóricos, ni mucho menos, y sabíamos que debíamos seguir trabajando para poder clasificarnos. La victoria fue un pequeño paso hacia la siguiente fase", apuntó el preparador germano.



Además, Löw, que advirtió que "Corea del Sur tiene más jugadores aparte Heung-min Son", su futbolista más mediático, mostró su satisfacción por la "reacción" de Mesut Özil en los entrenamientos después de haber sido suplente contra Suecia.



"Después del partido frente a Suecia demostró una gran reacción en los entrenamientos, al igual que hizo (Sami) Kheira. Todos tienen opciones de jugar mañana", comentó.



Preguntado por Thomas Müller, quien ha tenido la suerte esquiva en las dos primeras jornadas del Mundial de Rusia, Löw dijo que el delantero del Bayern Múnich era "un futbolista importante" y que su confianza en él era plena.



"Después del partido contra México hablamos largo y tendido y analizamos con varios vídeos su forma de jugar. Es alguien muy abierto a los comentarios y alguien crítico también. Es el tipo de jugador que, pese a que puede tener un par de partidos malos, está con ganas de hacerlo bien. Es un futbolista importante para nosotros, sin ninguna duda", afirmó el seleccionador.