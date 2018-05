¡Sólo amor!

Ciudad de México.

Las relaciones amoro­sas actuales son una cons­tante en la elección de historias del director y escri­tor mexicano Manolo Caro. La obra de teatro "Straight" es una de ellas.

A diferencia de sus mon­tajes anteriores, esta no es de su autoría, la cual relata el encuentro amoroso de un hombre en una relación he­terosexual con otro hombre más joven.

La peculiaridad de esta obra es hablar sin tabúes y de una manera inteligente de un tema que es muy actual y que se tiene que poner sobre la mesa para que la gente el día de mañana deje de eti­quetar las relaciones huma­nas. Que se hable de ellas per se —por si mismas—, no si se tra­ta de una pareja heterosexual u homosexual.

LA OBRA

Enmar­cada en una co­media, "Straight" divierte y emociona al direc­tor, pues además está respaldado por actores y amigos personales como Zuria Vega, Erick Elías y Alejandro Speitzer. Ellos se­rán los encargados de crear la atmósfera de este trío amoroso. El público sa­cará sus propias conclusiones acerca de las decisiones de cada personaje y lo expuesto en escena.

"¿Si habla de poliamor? El público lo determinará. Más que de eso, ´Straight´ habla de la posibilidad de experimen­tar para encontrar la felicidad propia y de cómo la socie­dad es la que ejerce presión y nos delimita para entrar a una normalidad de lo que está bien o mal, cuando lo que tie­ne que importar es con quién eres feliz. Mientras la gente viva, disfrute y lo haga de co­mún acuerdo, se vale expe­rimentar y sentirse cómodo", destacó el creativo.

RESALTA VALORES

Para Caro, la fidelidad im­porta. Es por eso que tal ver­tiente se aborda y se realiza una crítica. Desde su pun­to de vista, el texto expo­ne un panorama real y las posibles causas de por qué la situación es así, como la falta de lealtad, de amor o la presión social.

"Los juicios de valor son los que el espectador decide. La obra no está en pro, ni en contra de nada, simplemente expone un caso real que tiene que claudicar para que noso­tros dejemos de cometer estos errores y jugar a que somos felices porque estamos con tal o cual persona sólo por­que nos dijeron que era la co­rrecta. La honestidad, lealtad y fidelidad siempre tienen que ser un frente común para encontrar sentirnos cómodos", dijo.

LOS AMOROSOS

Para Zuria Vega, quien interpreta a Elsa, una estudiante de genética, "Straight" no juzga a los per­sonajes. Simplemente pone sobre el escenario la encruci­jada a la que se enfrentan.

"La obra va de cómo vivi­mos etiquetando absoluta­mente todo lo que hacemos y somos. Eso hace que exis­ta un miedo para realmente mostrarnos con las preferen­cias o gustos que tengamos en todo, no sólo sexuales. Habla de la poca tolerancia que exis­te en el mundo. La obra no hace un juicio, eso lo hace el público y así surge el debate", expresó Vega.

La obra, añadió la actriz, será un entretenimiento en el que los espectadores se divertirán y reirán, ponien­do una situación cotidiana de frente.

Erick Elías es Dan, un ban­quero y novio de Elsa, pero encuentra en Andrés una relación inesperada, pero gratamente afortuna­da. Tal personaje es quien lleva la historia de un lado a otro.

"Ahora que tengo hijas me cambió la perspectiva de lo que hay que poner sobre la mesa y qué es lo que hay que cambiar. Me doy cuenta de que se tiene que normali­zar este tema, debería ser algo más natural. Me interesa el discurso de la obra. ´Straight´ habla de que cada quien haga lo que quiera. Eso les digo a mis hijas: con que sean felices, no se hagan daño o lo ha­gan a alguien más, que hagan lo que quieran. Estamos aquí para disfrutar la vida sin juz­gar, ni hacer bullying, que haya una aceptación del de al lado", afirmó.

Alejandro Speitzer, el tercero en discordia, enfatizó que el planteamiento hace de las etiquetas toda una defini­ción de cada personaje, cuan­do en realidad un ser humano tiene otra complejidad.

"En este caso se trata el tema de la homosexualidad y cómo primero eres gay an­tes que cualquier otra cosa, antes que banquero o buena persona. Marcamos muy bien en el trabajo de mesa la dife­rencia generacional entre Dan y Andrés, mi persona­je, pues estas nuevas gene­raciones tenemos una forma diferente de pensar, vemos las cosas más sencillas, pero aún no hemos cambiado del todo", concluyó Speitzer.