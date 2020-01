Sólo 5 planteles en el estado realizaron el ´Operativo Mochila´

Cd. Victoria, Tam.- Al menos cinco planteles escolares en el estado de Tamaulipas llevaron a cabo la mañana de este miércoles la implementación de ´Mochila Segura´ esto a pesar de que el secretario de Educación, Mario Gómez Monroy, había adelantado que sólo en alrededor del 20 por ciento de las cinco mil 500 escuelas en el estado habría resistencia a este programa.

"Quisiéramos que fuera en todas, pero no es posible, hay alguna falta de apoyo en lo que es el sur por parte de los padres de familia, vamos a dialogar con ellos en el caso de que no se permita en algunas escuelas; igual estamos enterados que en tal o cual escuela no se pudo por la falta de apoyo de los padres de familia".

Oficialmente este día se implementó este programa en la Escuela Primaria ´Narciso Mendoza´ en Reynosa; en la Escuela Primaria ´Cámara Nacional de Comercio´ de Ciudad Victoria; en la Escuela Primaria ´Niños Héroes´ de Ciudad Mante; y en las escuelas secundarias General número 1 ´Presidente Ruiz Cortines´ en Ciudad Victoria y General número 7 ´Profesor Ricardo Salazar Ceballos´ de Matamoros.