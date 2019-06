Sólo 300 mil empresas cumplen con el Infonavit en tiempo y forma

CIUDAD DE MÉXICO.

Sólo 30% de las empresas, de un millón que están registradas ante el Infonavit, cumplen en tiempo y forma con sus aportaciones patronales, informó el director general de la institución, Carlos Martínez Velázquez.

"Sólo 30% de las empresas de 10 cumple, el 70% restante tienen un largo camino por recorrer", dijo durante la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Explicó que las empresas de 10, son las que están dentro del programa que tiene el Infonavit, para distinguir a las que cumplen con sus obligaciones en tiempo y forma durante 10 bimestres consecutivos.

"Son las que llevan 10 bimestres pagando al corriente, que no tienen alguna queja ante la Prodecon o cualquiera otra instancia como la defensa del consumidor o la Profedet (defensa del Trabajo); no es una calificación de 10 o 5 sino que se reconoce que llevan 10 bimestres que pagan a tiempo y que no están en cartera vencida", explicó.

Enfatizó que ese parámetro "es una presunción de buena fe", que son patrones que cumplen en tiempo y forma e incluye la parte laboral y fiscal, con lo cual es un incentivo para que el resto lo adopten.

El resto presenta alguna irregularidad o retraso, precisó.

Las que están en cartera vencida representan el 2.5% del millón de empresas que cotizan, indicó.

Señaló que para el caso de las que caen en cartera vencida, se hace una estrategia a través de la auditoría fiscal quien determina si se les congelan las cuentas o las llevan a juicio.

Afirmó que la supervivencia del Infonavit depende de las cuotas obrero-patronales.

Por su parte, el presidente del IMCP, Florentino Bautista, destacó la importancia de la integridad del contador para combatir la corrupción y el no cumplimiento de obligaciones.

Con el convenio que se firmó aseguró que se contribuirá a que los trabajadores formen un patrimonio gracias al cumplimiento oportuno de las aportaciones patronales de las empresas.