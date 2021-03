Sólo 2 quejas ante SET por el cobro de cuotas

Las cuotas que son fijadas por la mesa directiva de padres de familia de cada plantel y tienen tarifas variadas, pero EL MAÑANA ha evidenciado que algunas se ubican por encima de los mil pesos, argumentando el mantenimiento y gastos básicos.

Por ello se continúa exhortando a los maestros y directivos para recordar que las cuotas se consideran una aportación voluntaria, que no deben condicionar el cupo a ningún estudiante.

Y ¿La falta de luz?

Durante la segunda quincena de febrero Reynosa enfrentó cortes eléctricos que afectaron los procesos de inscripción en nivel primaria, y por ello las autoridades estarán alerta para que, en el caso de ser necesario solicitar prórrogas para los que quedaron fuera.

Aunque por el momento los padres de familia no han reportado interés. "Fueron varios días de las preinscripciones para los estudiantes de secundaria y primaria, sabemos que ocurrió algo extraordinario con el clima, que se fue el internet, la luz, pero como no fue algo permanente no tenemos conocimiento de afectaciones a los procesos, aun así estaremos vigilando si algún padre se acerca a las oficinas para poderlos apoyar", señaló personal de la SET.

Las preinscripciones buscan respetar la regla para no formar grupos mayores a 38 estudiantes en el ciclo 2021-2022, además de, que a los estudiantes que cumplen con el tramite se les garantiza un juego de libros.