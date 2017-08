Solicitó Trump a FBI detener investigación sobre Michael Flynn

Washington DC, Estados Unidos.- El Presidente de EU, Donald Trump, pidió al ex director del FBI, James Comey, cerrar la investigación federal contra el ex consejero de Seguridad Nacional Michael Flynn por sus nexos con Rusia, en una reunión en la Oficina Oval en febrero, de acuerdo con un memorando que Comey escribió poco después de la reunión, indica el diario The New York Times.



"Espero que pueda dar camino libre para dejar pasar esto", dijo Trump a Comey, según el memorándum. "Es un buen tipo, espero que puedas dejarlo pasar".



Además, el Presidente insistió a Comey que Flynn no había hecho nada malo, según indica el memorándum.



Por otra parte, el ex director del FBI se limitó a indicar que estaba de acuerdo con el hecho que Flynn fuese un buen tipo.



La existencia de la solicitud por parte de Trump reflejaría una clara evidencia que el Presidente ha intentado influir directamente en el Departamento de Justicia y en la investigación del FBI, quienes también indagaban un proceso sobre los socios del Mandatario y Rusia.



Comey escribió el memorando detallando su conversación con el Presidente inmediatamente después de la reunión, la cual tuvo lugar un día después de la renuncia de Flynn, según información de dos personas que leyeron el memorándum.



El material es parte de un documento que Comey creó para documentar los esfuerzos por parte del Presidente para influir en una investigación en curso. Las notas del agente serán llevadas a la corte como evidencia sobre las conversaciones.



El ex director del FBI compartió la existencia del documento con altos funcionarios de la institución allegados. Sin embargo, el diario estadounidense no ha visto una copia sobre el memorándum que está sin clasificar, pero compañeros de Comey leyeron partes del texto a un reportero del periódico.



En un comunicado, la Casa Blanca negó la versión de los hechos referidos en el memorándum.



"Aunque el Presidente ha expresado su opinión de que el General Flynn es un hombre decente que sirvió y protegió a nuestro país, el Presidente nunca le pidió al señor Comey ni a otra persona que pusiera fin a ninguna investigación, incluida cualquiera relacionada con el General Flynn. El Presidente tiene el máximo respeto por la aplicación de la ley de nuestras agencias y de todas las investigaciones, no es retrato verdadero o exacto de la conversación entre el Presidente y el señor Comey".



Por otra parte, Comey conserva documentos similares -incluidos algunos de tipo clasificado- sobre cada llamada telefónica y cada reunión con el Presidente, según indican las dos personas que leyeron el memorándum. Sin embargo, no está claro si el ex funcionario informó al Departamento de Justicia sobre la conversación o documentos.



La reunión en la que Trump pidió a Comey dejar pasar el asunto con el ex funcionario tuvo lugar justo un día después que Flynn se viera obligado a abandonar su puesto tras revelarse que había mentido al Vicepresidente, Mike Pence, sobre la naturaleza de las conversaciones telefónicas con el Embajador ruso en Estados Unidos.