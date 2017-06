Solicitará Chihuahua declaratoria de emergencia por calor

Chihuahua, México.- Ante las temperaturas de más de 40 grados centígrados que se registran en Chihuahua, autoridades estatales solicitarán una declaratoria de emergencia en 30 municipios.



El Gobierno de Chihuahua informó que en el Municipio de Moris, en la Sierra Tarahumara, se registraron 50 grados centígrados.



Virgilio Cepeda, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, afirmó que prepara la solicitud de declaratoria de emergencia por las altas y atípicas temperaturas registradas en la entidad.



Cepeda explicó que en la región de Moris, no se había registrado desde hace varios años temperatura extraordinaria de 50 grados centígrados, por lo que se solicitará al Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), que se aplique al Estado de Chihuahua la declaratoria.



Con los recursos del Fonden se podrá brindar apoyo a la población afectada por las condiciones climatológicas, a través del suministro de agua embotellada, despensas y kits para aseo personal, entre otros, y en coordinación con la Secretaría de Salud, se establecerá además, qué sueros o medicamentos son los que se solicitarán.



El funcionario explicó que se cruza información con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), que es la que valida la petición y se lleva a cabo la recopilación técnica de datos, como lo establecen las reglas de operación, por lo que probablemente para el lunes o martes de la próxima semana, esta solicitud ya se encuentre en trámite en la Ciudad de México.



Al haber iniciado la estación de verano, agregó, la Coordinación Estatal de Protección Civil debe estar preparada, pues aun y cuando existe ya cierta estabilidad en algunas zonas, esto no sucede en la mayoría de los municipios, por lo que se está en tiempo de solicitar una declaratoria de emergencia.



Además, como consecuencia de las altas temperaturas, a la fecha existen seis incendios forestales, por lo que las brigadas están siendo apoyadas por los municipios en el combate de estos incendios, que se encuentran ya bajo control.



Uno de ellos, expuso Cepeda, se registra en la zona de Babícora del municipio de Gómez Farías, en el cual las brigadas de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Protección Civil y personal del municipio y de los municipios aledaños, tienen tiempo trabajando arduamente para combatirlo.



Los trabajos han resultado difíciles, dijo, por la topografía del terreno y las altas temperaturas, sin embargo se espera sofocar este incendio a partir del fin de semana.



Desde principios de semana, las autoridades emitieron alertas por el calor intenso.



Protección Civil pidió evitar la exposición de los alumnos al sol desde las 9:00 horas y hasta las 18:00.



En caso extremo, si en la escuela no existen las condiciones de clima adecuadas, también se busca evitar la asistencia a los salones de clases, afirmó Cepeda.



Entre los municipios con temperaturas más altas, mencionó a Urique y Chínipas, que colindan con el estado de Sonora y el norte de Sinaloa, mientras que en la en la frontera, Ojinaga ha registrado los 48 grados.



En Ciudad Juárez, este jueves el termómetro llegó a los 43 grados centígrados.