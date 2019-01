Solicitará INE redistribución de recursos para elecciones

El instituto se ha caracterizado de muchos años de ser muy austero, no hay dispendio, desde el fotocopiado, las personas que se contratan por la actividad, no se pagan horas extras y vaya que se trabajan muchas horas . Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, vocal ejecutivo del INE en Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- El Instituto Nacional Electoral gestiona ante el Gobierno de la República una partida presupuestal de 619 millones de pesos para sufragar los gastos inherentes al proceso electoral de este año, el cual se realizará de manera ordinaria en cinco estados además del estado de Puebla donde será de forma extraordinaria.

"Ya era un presupuesto sumamente acotado como lo fue presentado en el anteproyecto por el propio Instituto Nacional Electoral para su revisión a la Cámara de Diputados, no deja ningún margen a cualquier ajuste", señaló el vocal ejecutivo en Tamaulipas, Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, "no fue analizado o revisado, mucho menos en donde se haya preguntado en dónde se puede hacer un ajuste a la propia institución, no permite hacer ajustes en ninguna parte".

Trujillo Trujillo recalcó que la postura del INE es que a pesar de ese recorte no se pueden dejar de llevar a cabo atribuciones del instituto como lo son credencialización, educación cívica y compromisos con los trabajadores, además de las relativas a los procesos electorales como la instalación de 16 mil casillas, contratación de Capacitadores/Asistentes Electorales, el pago del día de la jornada electoral a los funcionarios de casilla, impresión de boletas, listas electorales y compra de papelería, y tareas de fiscalización, entre muchas otras.

"Se están haciendo las negociaciones con la Secretaría de Hacienda, con la propia Cámara de Diputados, para poder obtener una ampliación presupuestal para poder atender por lo menos con unos 619 millones", además de Tamaulipaseste año tienen elecciones locales los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango y Quintana Roo.

Eduardo Manuel Trujillo dejó en claro que en caso que el INE no pueda asumir los costos del proceso electoral serán los estados quienes deberán de absorber dicha carga, "no veo por donde se pudiera hacer un recorte, el instituto se ha caracterizado de muchos años de ser muy austero, no hay dispendio, desde el fotocopiado, las personas que se contratan por la actividad, no se pagan horas extras y vaya que se trabajan muchas horas".