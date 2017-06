Solicita PAN juicio político a Rubén Moreira

Cd. de México.- La bancada del PAN presentó ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra el Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, por su injerencia en los comicios del 4 de junio para favorecer las aspiraciones del candidato priista Miguel Riquelme.



"Presentaremos la solicitud de juicio político debido a la serie de acciones que cometió en la pasada elección el 4 de junio. () Fue vergonzosa la intervención del Gobierno estatal para tratar de influir en esta elección y de evitar a toda costa que llegara el cambio a Coahuila", explicó la diputada Karla Osuna.



Después de comparecer ante la prensa, la parlamentaria se presentó en la oficina de la Secretaría General para entregar el documento, que lleva las firmas de Osuna y del senador Luis Fernando Salazar.



"Es evidente que Coahuila sufrió un retroceso. Hablamos como si hubiéramos retrocedido a los años ochentas, donde el PRI se valía de todas las artimañas, donde era juez y parte para tratar de conservar el Gobierno. El Gobernador debe responder ante México por la regresión democrática que hoy sufrimos los coahuilenses", advirtió la legisladora.



La solicitud de juicio político tiene como sustento acusaciones por desvío de recursos públicos, por propaganda ilegal y por la utilización de la Policía estatal.



"Rubén Moreira pretende a toda costa dejar un delfín (Miguel Riquelme) que le cubra las espaldas. Hoy más que nunca los coahuilenses esperan que las cosas no se queden impunes. Esperan que las instituciones intervengan de una manera efectiva para castigar al culpable de ese desencanto que hoy vivimos los coahuilenses", dijo Osuna.



El Congreso de la Unión, advirtió la legisladora, no debe permitir que continúe la impunidad, que se viole la ley y que no se castigue a los culpables.



"Es menester de los legisladores, incluidos los del PRI, apoyar esta solicitud de juicio político en contra del Gobernador del Estado, Rubén Moreira, y que se le inhabilite. Es el momento ideal para que los coahuilenses tengan certeza de que se hará justicia", estimó.