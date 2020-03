Solicitan vacuna de sarampión... ahora sí

Cd. de México, México.

REFORMA visitó distintos centros de salud, dependientes del Gobierno capitalino, en las Alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez para verificar la existencia de vacuna. En ninguno de los espacios visitados escaseó, pero fue evidente la desinformación sobre a quiénes se pueden inmunizar. "No tenemos (vacuna) para aplicar de forma indiscriminada, sólo a los niños de uno a 6 años", refirió una enfermera de un Centro de Salud T-2, en Álvaro Obregón. "¿A mí no me la puede poner?", se le insistió. "No, sólo a los niños y siempre y cuando traigan la cartilla donde diga que les toca de primera vez o su refuerzo", explicó. En el Centro de Salud de Mixcoac, por ejemplo, se detectó permanente arribo de papás con sus hijos para vacunarlos.

"Vengo a ver cuál (vacuna) le falta para que de una vez se la pongan", comentó una señora que llegó al centro de salud con su hija, quien portaba su uniforme de secundaria. "La de sarampión se la pusieron de bebé, pero no sé si otra vez hay que ponérsela, por eso vine a preguntar", comentó otra madre de familia. Algunos otros ciudadanías acudieron a preguntar sobre la existencia de la inmunización para regresar más tarde con sus familiares. "Vine a confirmar que hay (vacuna) de sarampión. Es para mi hermanita, pero no la vamos a sacar (de casa) hasta no estar seguros de que aquí hay", comentó Fernando. "Ya no sólo es el coronavirus, vimos en la tele que también está fuerte el sarampión y no queremos exponer a mi hermanita". En este Centro de Salud en Benito Juárez, las enfermeras refirieron que también estaban vacunando a adultos, pero limitado a la edad. "A todos (vacunamos). Si no sabe si lo vacunaron de chiquito se la podemos poner, pero no debe tener más de 49 años", subrayó la mujer. De acuerdo con epidemiólogos consultados, la vacuna contra el sarampión no genera reacciones más el dolor en el área de aplicación.

Hasta ayer, en el País se tienen identificados 30 casos positivos de sarampión, 29 de ellos localizados en la CDMX y una bebé en Ecatepec, Edomex. A diferencia de los informes anteriores, ayer la Dirección General de Epidemiología del Gobierno federal omitió informar sobre cuántos de estos casos han tenido contacto con extranjeros posibles portadores de la enfermedad. Autoridades sanitarias informaron que el brote inició entre el 22 y el 26 de febrero.