Solicitan trabajo ´de lo que sea´

Llegan personas que tienen rancho para que cortemos hierba, mujeres que buscan detallar casas, nosotros no nos negamos". William Thompson, migrante

Ante la falta de un lugar para recibir atención y comida, la comunidad migratoria en Reynosa, así como los connacionales deportados, aprovechan el tránsito de cientos de automovilistas sobre el Libramiento Luis Echeverría para pedir trabajo, de albañiles, plomeros, electricistas, cocineros, personal de limpieza o de jardineros.

Cualquier oficio les parece bien, a cambio de recibir entre 200 a 300 pesos por una jornada de entre 7 a 8 horas diarias, que les permita obtener comida y recurso para pagar un cuarto de renta.

Para ellos no existen contratos ni prestaciones.

Entre las banquetas, los foráneos promueven sus servicios, gritando a cada unidad que pasa: "Cuántos necesita, trabajamos bien", "Ocupa trabajadores, aquí estamos".

A medio día, son visibles varias decenas de ellos, en su interés por encontrar trabajo se dividen en dos grupos para abarcar ambos sentidos de la vía. Un día exitoso significa encontrar trabajo en menos de una hora.

David, originario de Mérida, tiene más de un mes en Reynosa, deportado de Estados Unidos luego de trabajar un año en McAllen en la industria de la construcción, de forma ilegal.

"Yo no me quiero regresar a mi estado, quiero reunir dinero y volver a intentar, porque en este país no se gana igual, aparte yo allá tengo mi esposa, dos hijos y mi madre, las tengo que mantener, aprovecho que estoy aquí para enviarles un poco de dinero".

William Thompson, de 57 años, originario de Veracruz, es otro de los que aprovechan el flujo de vehículos de esta vía, cercana a la zona de tolerancia, para pedir trabajo "Aquí llega trabajo, gracias a Dios, no importa de lo que sea, nosotros le hacemos a todo, aprendemos, llegan personas que tienen rancho para que cortemos hierba, mujeres que buscan detallar casas, nosotros no nos negamos", dijo.

La cantidad de migrantes y connacionales que recurren a estas prácticas podría incrementar en los próximos días, ya que recientemente, el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes anunció que Reynosa sería una de las dos ciudades de Tamaulipas por donde se deportarían a los migrantes ilegales en Estados Unidos.

NO HAY OPCIÓN

Desde la primera semana de abril, la casa de atención al migrante "Senda de Vida" cerró sus puertas a nuevos refugiados, mientras que semanas después, el hogar "Nuestra Señora de Guadalupe" hizo lo mismo, dejando como una opción a estas comunidades buscar casas de renta en lo que se resuelven sus procesos migratorios.

Todos pretenden llegar a Estados Unidos, a través de una solicitud de asilo, pero estos trámites también están frenados, por lo que deben permanecer aquí, en la frontera, hasta nuevo aviso.