Solicitan reposición 45 mil ciudadanos

Cd. Victoria, Tam.- Del 16 de abril al 20 de junio fueron presentadas más de 45 mil solicitudes de reposición de credenciales de elector cifra que para el vocal del, José de Jesús Arredondo Cortez, representa una cantidad insólita considerando que actualmente sólo se encuentran bajo resguardo 4 mil 168 credenciales de elector de diferentes trámites.

"Este 20 de junio fue el último día para que la ciudadanía tamaulipeca que extraordinariamente haya extraviado su credencial tenían hasta ese día para poder solicitar la reposición de credencial ante los módulos del Registro Federal de Electores", dicho trámite no implicaba modificación a la credencial electoral, como fotografía o dirección, sino únicamente la reimpresión de la credencial que ya aparece en el listado nominal de electores.

Sólo con esta credencial el ciudadano podrá emitir su voto el próximo primero de julio, es decir, que si un ciudadano solicitó una nueva credencial y no cuenta con esta no podrá votar aún y cuando cuente con una credencial de elector antigua; estos más de 45 mil ciudadanos tienen hasta el 29 de junio para acudir al módulo para recogerla ya que de lo contrario estas quedarán bajo custodia y no serán liberadas hasta una vez pasado el día de la jornada electoral.

Arredondo Cortez descartó que este creciente número de solicitudes tenga relación con actos prohibidos por la ley como lo es la compra de votos, "fueron más de 45 mil reimpresiones que se realizaron desde ese período que de alguna manera sí nos llama la atención, cómo es posible que la ciudadanía pierda de manera muy común esta credencial dado que no es con la misma frecuencia que uno pierde la licencia de conducir o algún otro documento, o el pasaporte".