Solicitan reembolso de ´cuota voluntaria´

Nuevo Progreso, Tam.

En la comunidad fronteriza de Nuevo Progreso, principalmente madres de familia que pagaron cuota obligatoria de inscripción condicionada en la Escuela Secundaria Técnica número 28 para que les pudieran entregar los libros de texto gratuito, piden el reembolso de los más de 760 pesos.

Así lo expresaron varias madres de familia a este medio de comunicación, luego de que se vieron sorprendidas con el señuelo de que según la mayoría habían pagado la cuota de inscripción sin ningún problema, y que solo ellas se estaban negando.

Y en ese sentido lo mismo la señora Esther, Maria, y Lupita Mendoza, manifestaron que las asustaron con el cuento de que sino pagaban en el banco no había libros, y por lo tanto el niño quedaba fuera del ciclo escolar 2020-2021.

"Nos asustaron que sino pagábamos entonces no había libros, pero la directora me dijo, le voy a decir una cosa, la mayoría ya pago, el caso es que al final le dije me regresaran el dinero, y me contesto que fuera con la presidenta de la sociedad de padres de familia, y de ahí me mandan con la tesorera, nos traen a la vuelta y vuelta".

Y es que resulta que consientes de que el cobro de la cuota de inscripción es completamente indebido, ya no hayan que hacer en virtud de que claramente al Secretaría de Educación Pública emitió y envío los oficios a las direcciones de todos los planteles escolares, que en su momento recibió en este caso la directora de ese plantel, la profesora Maricela García.

En donde se recomendaba que por la pandemia del Covid-19, no se hiciera ningún tipo de cobro hasta no regresar a clases presenciales, siempre y cuando de común acuerdo con los padres y madres de familia.