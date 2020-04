Solicitan prevenir desbordamientos

Teníamos instalado un ´tapón´ provisional en espera de colocar las compuertas, pero el exceso del agua causó la erosión y desbordó hacia dos calles alrededor". Eduardo López Arias, secretario de Obras PÚblicas

Tras pasar horas de zozobra la noche del martes, al registrarse un desbordamiento de agua del canal Anzaldúas hacia calles de la colonia Ampliación 16 de Septiembre, por causa de una obra de construcción de un Sifón en el sector, vecinos solicitan prevenir futuros desbordamientos que puedan representar peligros a sus familias.

Sobre el particular, declararon en entrevista que durante la contingencia suscitada al erosionarse un "tapón" provisional en la obra de contención del agua, se derivaron escurrimientos de agua hacia calles adentro de la colonia.

Rosa María Zúñiga, vecina de la calle Niños Héroes enfrente de la obra de construcción del Sifón, dijo que tuvo temor al observar el desbordamiento de agua por las calles, lo que derivó en que los vecinos salieran de sus casas atemorizadas de que se inundara todo.

"Pedimos a las autoridades que nos brinden la información y no haya más peligros en el futuro, estamos confiando en que esto no se vuelva a repetir, pero queremos tener la certeza de parte de los de gobierno", señaló preocupada la madre de familia.

Mientras, se sigue con los trabajos de construcción del Sifón que aún carece de las compuertas para control del flujo de agua; se volvió a colocar un "tapón" provisional que pueda resistir el riesgo del trasvaso de agua del Anzaldúas que registra un alto volumen de agua.

SITUACIÓN PREVISTA

El secretario de Obras Públicas Municipal, Eduardo López Arias, informó en entrevista que las causas alrededor de la contingencia registrada la noche del martes fue resultado de la erosión de un "tapón" instalado temporalmente en el Sifón y que por el exceso de volumen de agua colapsó.

Al ampliar en detalles, expuso que era una situación prevista, pues en los últimos días los niveles de agua en el caudal del Anzaldúas se han incrementado por causa del uso para riego agrícola en la región.

"Teníamos instalado un ´tapón´ provisional en espera de colocar las compuertas, pero el exceso del agua causó la erosión y desbordó hacia dos calles alrededor, advertimos a las familia que era todo lo que pasaría; tenían temor de que el agua ingresara a sus viviendas, pero no ocurrió, se extrajo el agua y nuevamente controlamos la situación", dijo.

"No se trata de que la obra sea deficiente -agregó- solo que no tenemos aun instaladas las compuertas, es una obra en proceso aun, se ha vuelto a instalar un nuevo "tapón" y esperamos que se mantenga y no cause más afectaciones", dijo.

Trabajos de construcción del Sifón continúan y se prevé controlar el flujo de agua proveniente del Anzaldúas.