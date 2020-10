Solicitan no hacer caso a noticias de reapertura

Hidalgo, Tx.

Autoridades federales piden a la población no hacer caso de publicaciones en las redes sociales, de sitios no oficiales, en las que se asegura la reapertura de los cruces internacionales a los viajes no esenciales.

Luego de que se anunciara la extensión de las restricciones a los viajes no esenciales en los puertos de entrada a la unión americana, hasta el 21 de noviembre, autoridades federales señalan que han vuelto circular publicaciones en las que se asegura que los puentes serían reabiertos a los turistas este 21 de octubre, lo cual no es verdad.

Apenas hace un par de días se dio a conocer que el gobierno mexicano pidió a sus similares norteamericanos, que se extendieran un mes mas las restricciones de viaje, debido a que la situación de salud en ambos países, a consecuencia de la pandemia por el COVID-19, no es la mas óptima para proceder a una reapertura en este momento, por lo que se anunció la extensión hasta las 23:59 horas del próximo 21 de noviembre.

Autoridades federales piden a la comunidad que en este sentido se mantengan informados a través de sitios oficiales, como la agencia de seguridad nacional de los Estados Unidos, o la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, para conocer las disposiciones de las autoridades de ambos países.

Recientemente, el representante Henry Cuéllar y el senador John Cornyn enviaron una carta a Chad Wolf, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, para exigir la presentación de un plan de reapertura de la frontera a los viajes no esenciales debido a los problemas económicos que empiezan a afectar fuertemente a los comerciantes de las ciudades fronterizas, pero la reapertura tendrá que espera, por lo menos un mes más, si no se dispone otra extensión de las restricciones de viaje.