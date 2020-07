Solicitan no aumentar precios de productos

Camargo, Tam.- El Dr. Juan Ángel Ibarra Rodríguez hizo un llamado a los comerciantes esenciales a que durante esta pandemia, no aumenten indiscriminadamente los precios de artículos y medicamentos más indispensables, pero sobre todo a que no los acaparen para su venta a personas con un mayor poder adquisitivo, refiriéndose a las personas que vienen del vecino país del norte.

"Debemos hacernos más humanos ante esta situación, más sensibles, pues de antemano sabemos que las cosas están difíciles para todos, algunos ya no tienen trabajo, otros sólo los emplean medio turno, por eso no debemos abusar de la necesidad de nuestra gente, es terrible ver nuevamente como algunas y no me refiero a todos, llenan sus carritos por que vienen de Estados Unidos y aquí su moneda les rinde y llevan hasta de más, posiblemente no todo lo necesitan", destacó el galeno.

"Hacemos un llamado a todos los comerciantes, así como a los prestadores de servicio para que se unan a una cruzada, respetando primero los precios de algunos productos y medicinas, y que le pongan límite a su venta, en la que los beneficiados también sean los consumidores locales, yo estoy consciente que vivimos del comercio de los vecinos del norte, pero estamos en medio de una pandemia, debemos dejar algo para los locales", finalizó diciendo.

Dr. Juan Ángel Ibarra Rodríguez.