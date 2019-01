Solicitan Gobernadores abrir ductos

Cd. de México.

Los Gobernadores de Jalisco, Michoacán y Guanajuato pidieron al Gobierno federal abrir los ductos de Pemex para agilizar la normalización del abasto de combustibles en sus estados.



Enrique Alfaro, de Jalisco, dijo que requieren la apertura del ducto Salamanca-Guadalajara.



"Aunque entendemos la necesidad de establecer un nuevo mecanismo de distribución de gasolina en el País, tarea en la cual nos sumamos incondicionalmente para trabajar juntos, también es cierto que requerimos para poder normalizar la situación, de la apertura del ducto Salamanca-Guadalajara, de lo contrario, es me parece prácticamente imposible lograr ese propósito", señaló.



Tras una reunión privada en la Secretaría de Gobernación, Alfaro afirmó en conferencia que los estados con desabasto están viviendo una "presión social" enorme.

"Es alentador el saber que este tema ya se está analizando y que será en las próximas horas que se podrán hacer los anuncios correspondientes", mencionó.



"Es importante también aclarar porque el día de ayer en Jalisco estuvo circulando la versión, hubo información cruzada, en el sentido de que ya estaba abierto el ducto Salamanca-Guadalajara"



Alfaro, uno de los Gobernadores más críticos de los efectos del plan antihuachicol, destacó que durante la reunión, que calificó de positiva, confrontaron cifras.



Porque no siempre lo que se ve en la lógica y el análisis desde la Administración Pública federal, dijo, corresponde o refleja de manera puntual la realidad que se vive en los estados.



El Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué, coincidió que con la reunión pudieron contrastar cifras y datos.



Reveló que su Estado sólo tiene 15 por ciento de abasto de gasolina, por lo que la entidad es la que tiene mayor conflicto.



"Muy positiva la reunión, revisando cómo podemos coadyuvar con el abasto. Todos estamos sumados en esta lucha, pero también exigimos el pronto restablecimiento de nuestras gasolineras", señaló.



"Al final, los ductos es la solución para este abasto".



Silvano Aureoles, de Michoacán, detalló que su Estado requiere de la apertura del ducto Salamanca-Morelia para normalizar el abasto, sobre todo en la zona centro del Estado.



"Se va a tardar todavía porque primero es garantizar la seguridad (del ducto) y luego ponerlo en funcionamiento", indicó.



"En el caso particular de Michoacán se espera que en 48, 72 horas se abra el ducto Salamanca- Morelia, entonces con eso estaría ya superado literalmente el problema".



En coincidencia con Alfaro, dijo que en los estados afectados hay un ambiente de queja por la escasez de combustible y el cierre de gasolineras.



"Las gasolineras que normalmente duraban 10 horas o 12 horas abasteciendo de gasolina, ahora no dura más de tres horas, y esta dinámica que se ha generado por esa incertidumbre de cuándo se restablece el abasto", apuntó.



"No está resuelto, pero vamos avanzando porque hay combustible, y ese dato es muy importante, combustible hay, nos lo han confirmado".



En presencia de las Secretarias de Gobernación y Energía, los Gobernadores de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaror refrendaron su respaldo a las acciones contra el robo al combustible.



Asimismo, expresaron su apoyo para vigilar los ductos de Pemex, en coordinación con las fuerzas federales, y transportar el combustible a través de pipas.