Solicitan diputados convenio de colaboración SET y SSP

Cd. Victoria, Tam.- Los diputados Teresa Aguilar Gutiérrez por el Partido Acción Nacional y Óscar Martín Ramos Salinas de Nueva Alianza coincidieron en la necesidad de un convenio de colaboración entre las secretarías de Educación y de Seguridad Pública de Tamaulipas, para la elaboración de planes y estrategias de respuesta a situaciones de inseguridad en planteles educativos, como el suscitado el martes en la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte de Reynosa.

Tiene que ir de la mano con la Secretaría de Seguridad Pública porque la Secretaría de Educación sola no puede . Teresa Aguilar Gutiérrez, diputada por el PAN

"Tiene que ir de la mano con la Secretaría deporque la Secretaría desola no puede", mencionó la diputada por el Distrito XV de Ciudad Victoria, Teresa Aguilar, "se necesita tener un elemento si no en cada escuela en cada zona una patrulla que esté haciendo rondines y esté cuidando la seguridad de todos los pequeños".

Asimismo recordó la importancia de la denuncia en cuestiones de inseguridad, "desafortunadamente los tamaulipecos no tienen esa cultura por situaciones de administraciones anteriores de que los puedan estar vigilando por haber hecho la denuncia", del mismo modo urgió la necesidad de incrementar el número de elementos de Seguridad Pública en las distintas corporaciones de la Policía Estatal en donde actualmente se tiene más de 3 mil elementos, "mientras no haya denuncia no pueden actuar las autoridades".

Hasta ahorita nos dimos cuenta que por parte de Bienestar Social es el único convenio de colaboración que hay para la protección de niños y niñas . Óscar Martín Ramos Salinas, diputado por Nueva Alianza

Por su parte el diputado turquesa recordó que en la pasada comparecencia del secretario de, Augusto Cruz Morales, le cuestionó si es que existían convenios de colaboración entre ambas dependencias estatales, "hasta ahorita nos dimos cuenta que por parte de Bienestar Social es el único convenio de colaboración que hay para la protección de niños y niñas, pero hasta este momento no sabemos en qué consiste".

Finalmente Ramos Salinas dijo saber que está en pláticas la firma de un convenio entre la SET y la SSP sin embargo dijo desconocer el contenido y alcance de dicho acuerdo, "lo que señalábamos precisamente era para la protección de las niñas, los niños y los trabajadores, hasta ahí nos hemos quedado".