Solicitan comerciantes intervenga la autoridad

Valle Hermoso, Tam.- Comerciantes de la zona centro de la ciudad piden la intervención de las autoridades locales para que se les permita trabajar bajo medidas de prevención y seguridad en salud.

Alberto García Cárdenas, ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio, informó que entregó una petición a las autoridades locales, en donde más de 100 comerciantes firmaron la petición de la intervención de las mismas autoridades, para que les permitan reabrir sus negocios.

"Queremos abrir bajo medidas de prevención, necesitamos trabajar, ya tenemos dos meses y hay muchos negocios a punto de la quiebra", dijo el ex presidente de la CANACO.

Dentro de los comerciantes que firmaron la petición, se encuentran algunos que sí son esenciales y que han estado trabajando, pero aseguran que las ventas se redujeron hasta en un 70 por ciento, pues al no haber flujo monetario no hay circulante en sus comercios.

Los negocios no esenciales que ya quieren abrir, aseguran que e van a ajustar a las medidas preventivas que el Gobierno Estatal o Municipal les establezcan y aseguraron que no buscan crear conflicto, simplemente quieren trabajar con cuidados para no colapsar en su economía.