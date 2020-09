Solicitan ayuda para encontrarla

Miguel Alemán, Tam.

Familiares de la joven Juanita Virginia García López están solicitando de la colaboración de la ciudadanía en general para tratar de dar con su posible paradero, pues se encuentra en calidad de desaparecida.

"Quisiera que me ayudaran a encontrar a mi hija que ya tiene unos tres meses desaparecida, no desde entonces que sé nada de ella", refirió su madre.

"Es de Camargo, pero hace meses que se encontraba residiendo en la ciudad de Monterrey y lo último que supe es que estaba viviendo con su pareja actual de nombre Alondra Rosales Ríos, pero ella no me quiere dar información de mi hija, no me contesta las llamadas, ni tampoco los mensajes", expresó.

Por último, la madre de familia tiene la esperanza de que su hija Juanita Virginia García López pueda reportarse con ella, pues solo quiere saber que esté con bien.