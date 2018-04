Solicitan ayuda para joven en coma

En un segundo, la vida de Celso Lezama dio un giro de 180 grados. Este joven de 25 años, acompañado de algunos amigos, se dirigía a un restaurante enclavado sobre el bulevar Hidalgo y al cruzar esta transitada arteria, un automovilista lo arrolló.

A poco más de un mes de este incidente, Celso se debate entre la vida y la muerte.

Quien fuera un hijo ejemplar, un deportista entregado y un trabajador responsable, se encuentra ahora postrado en una cama de hospital, saliendo avante de cirugías que ponen en riesgo su vida.

Celso se encuentra en estado de coma y aunque al inicio el responsable del accidente se hizo cargo de los gastos, ahora su familia se encuentra desesperada pues no pueden costear el pago de la atención médica que se le brinda.

Él está en estado de coma, no ha despertado. Hubo un detenido, se hizo responsable, pero se le acabó el seguro".

Lucy Pérez,madre de Celso.

NECESITA AYUDA

Lucy Pérez, madre de Celso, destaca que la vida de su familia ha cambado drásticamente pues no cuentan con los recursos para que su hijo continúe su recuperación.

"Me avisaron y cuando llegué, ya se lo había llevado la ambulancia. Hubo un detenido, se hizo responsable pero se le acabo el seguro y ya no quiere hacerse responsable. El esta en estado de coma no ha despertado".

Actualmente dijo, se deben 423 mil pesos en el hospital, más lo que se acumule en estos días.

Estamos buscando ayuda de la población que nos pueda apoyar, se han hecho eventos, hemos realizado colectas y ahora estamos realizando un show que algunos amigos se ofrecieron a regalarnos para recaudar fondos".

Dijo que el proceso legal se encuentra en revisión pues el responsable simplemente ya no se hizo cargo por lo que el Ministerio Público, sigue investigando.

"El jugaba futbol, ha estado en campeonatos, el es un niño muy querido, muy feliz. El estaba trabajando porque yo soy viuda y para ayudarnos mi hija también trabaja. El costo de los boletos es de 50 pesos por lo que quienes deseen apoyar pueden comunicarse al 8991 46 29 37".