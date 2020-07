Solicitan ayuda de nivel global

San Fernando, Tam- Familiares directos del menor secuestrado hace 17 días en la zona centro de esta ciudad, solicitaron el apoyo de organismos internacionales de personas desaparecidas con la idea de encontrar sano y salvo al jovencito.

Luciano Leal Garza, de solo 14 años, fue privado de la libertad por delincuentes armados el 8 de julio de 2020 alrededor de las 16:00 horas a unos metros del parque lineal que se localiza en la calle Abasolo y Pino Suarez de la zona centro.

Los plagiarios le cerraron el paso a la camioneta Chevrolet, blanca que manejaba el menor; la unidad posteriormente fue localizada por las autoridades policiacas en las márgenes del ejido La Joya.

La ciudadanía en general se encuentra consternada porque la familia del jovencito, es gente dedicada al trabajo, no tienen enemigos aparentemente y todo hace indicar que el móvil es el dinero que presuntamente cobraron, pero los plagiarios no han liberado al jovencito.

La familia Leal Garza se dedica al negocio de la venta de materiales para la construcción y tienen una ferretería, de donde a escasas cinco cuadras de distancia se lo llevaron al menor Luciano Leal Garza con rumbo desconocido.

Familiares y amigos del menor se organizan para realizar protesta masiva y exigir resultados a las autoridades policiacas que tienen a su cargo las investigaciones.

Las autoridades no proporcionan información para no entorpecer las investigaciones, pero la noche de este jueves la familia Leal Garza no soporto más y publicó en la página Missing Angels Org., el hecho que conmociona a la sociedad sanfernandense.