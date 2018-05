Solicitan autorización para tianguis nocturno

Miguel Alemán, Tam.

Un grupo de 60 madres de familia, preocupadas por la difícil situación económica que atraviesan en sus hogares, recabaron sus firmas al reunirse en la plaza de la colonia Rodríguez para tomar acuerdos referentes a una solicitud de permiso que plantearán a las autoridades locales, a fin de poder instalar un tianguis nocturno en el que puedan ofertar un sinfín de artículos a bajos precios para toda la población.

Lo anterior fue dado a conocer por parte de la señora Laura Palafox, con residencia en la colonia Rodríguez, quien a través de las redes sociales convocó a la reunión a todas las personas interesadas en participar en dicho proyecto, quienes se congregaron la tarde del martes en la placita de dicho sector de la población y plasmaron sus firmas en un pliego petitorio.

Palafox está encabezando los primeros trámites correspondientes que ya se realizaron la mañana de este miércoles ante la Secretaría del Ayuntamiento, a fin de poder plantear la posibilidad de contar con la autorización local para poder concretar su idea de instalar un tianguis nocturno que sería los días viernes y sábados en un horario de 17:00 a 23:00 horas, tentativamente.

"Nosotros estamos pidiendo un lugar que se nos otorgue y que sea gratuitamente sin cobrarnos piso como un tipo de apoyo para todos nosotros, de preferencia que sea un lugar grande y con alumbrado para poder instalarnos como locatarios de un tianguis, pero que sería en horario nocturno", refirió.

"Desde el lunes que estuve en Presidencia me dijeron que teníamos que elaborar una carta redactada con la petición que fuera dirigida al presidente en turno y en esa carta tiene que ir especificado que lugar queremos, el horario y los días, así como cuantas personas estamos incluidas específicamente en ese proyecto", explicó la entrevistada.

Mencionó que sería en un horario en el que se les facilitaría a muchas personas que no pueden ir en las mañanas y pues sería una ayuda para el pueblo, pues todas las personas tenemos cosas en la casa que podemos sacar y obtener algún ingreso", destacó la entrevistada, quien recordó que otro de los requisitos que les están pidiendo es que tienen que hablar con el delegado de cada colonia donde piensen instalarse para ver que no haya problemas con los vecinos y que cada quien se haga responsable de su puesto.

De igual forma, mencionó que ellos están pensando en la placita que está en la Fonhapo, donde está el Auditorio, pero tendrán que esperar una respuesta por parte de las autoridades locales.

"Somos puras personas que necesitamos trabajar, porque sabemos que algunas estamos solas en nuestras casas y no tenemos ayuda de ningún tipo, por eso necesitamos trabajar para poder mantenernos, porque no hay otra forma de mantenerse uno, también es importante que nos puedan facilitar un espacio donde ya haya los servicios básicos, como es agua y luz, porque por ejemplo, yo vendo comida, y no se puede estar trabajando en los obscuro verdad", finalizó diciendo otra de las madres de familia.

Por último, las madres de familia dijeron que esperan poder contar con una respuesta favorable durante los próximos días, a fin de proceder con la instalación de su tianguis.

FIRMAS. 60 madres de familia están interesadas en instalar un tianguis nocturno.