Solicitan apoyo federal para regularizar colonia

La populosa colonia 10 de Mayo tiene ya 21 años de haberse creado, por lo que habitantes de la misma están haciendo un llamado al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador para que les ayude a escriturar sus terrenos.

"Desde hace más de 14 años hemos llevado a cabo una serie de gestiones a nivel local con anteriores administraciones y no hemos obtenido respuesta positiva alguna. Nos dicen que ya mérito, que ahora sí, pero solamente nos traen a la vuelta y vuelta y no no nos resuelven nada", dijo doña Joaquina Contreras Hernández.