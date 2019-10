Solicitan alumbrado para San Valentín

Marcado temor es el que sienten familias de la colonia San Valentín al transitar muy temprano o en horas de la noche porque carecen del servicio de alumbrado público, por lo que hacen un llamado al municipio para que a través de Servicios Primarios le den solución al problema.

"Ya tenemos muchos meses de que ni la avenida principal ni el resto de las calles cuentan con luz por las noches por lo que esto representa un gran peligro para quienes o van a esas horas al trabajo o regresan del mismo a sus domicilios", dijo Laura Isela Corona Ortiz, vecina de la calle Flor de Mimosa.

También para quienes acuden a la escuela secundaria constituye un riesgo pues podrían ser sorprendidos por malandrines por lo que además solicitan rondines policiacos para dar seguridad a los propios estudiantes.

Aquí la gente no sabe a qué se debe el hecho de que no haya luz en el sector pero lo que sí sabe es que esto no debiera ocurrir y si se pagan impuestos entonces por qué no contar con un servicio que es muy importante para la población.

Por tal motivo estamos insistiendo, señaló la ama de casa, en que quienes tienen la obligación, actúen en consecuencia y ordenen a las cuadrillas de Alumbrado Público recorrer las calles de San Valentín para que hagan algo y reanuden el servicio que tanta falta hace.