Solicitan abrir o ampliar ruta de microbuses Olmo

Vecinos de la colonia El Olmo piden a autoridades de Transporte Público de la ciudad que se abra otra ruta de microbuses Olmo o que se amplíe la existente porque mucha es la gente que tiene que caminar varias cuadras para poder llegar a donde pasa el camión.

Hay personas de edad avanzada que batallan para andar y son ellas las que más sufren para llegar a la avenida Las Torres que es por donde pasa la ruta Olmo 1.

Debieran ampliarla al resto de la colonia hasta llegar al bordo del dren Reynosa situación que facilitaría abordar los ´micros´ para muchas familias que viven por ahí.

La petición es justificada tomando en cuenta que se trataría de apoyar a usuarios que no pueden caminar o se les dificulta trasladarse por varias cuadras a pie, comentó una ama de casa.

No estamos pidiendo algo injusto o que no puedan hacer los choferes o concesionarios o las mismas autoridades, solamente que lleguen unas tres o cuatro cuadras hacia el dren de donde pasan actualmente los microbuses, agregó.

Y no es que la gente no quiera caminar, lo que pasa es que no por su edad o por problemas físicos, no pueden transitar varias calles.

Por las noches es mayor el peligro que enfrentan dichos usuarios porque hay arterias que no tienen luminarias en buen estado y ya se han registrado atracos sobre todo a trabajadores que regresan de sus fuentes de empleo o que apenas van hacia ellas.