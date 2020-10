Solicitan abrir frontera a viajes no esenciales

Hidalgo, Tx. - Funcionarios federales exigen un plan para restaurar las operaciones normales en los cruces internacionales, y abrir así la frontera a los viajes no esenciales.

El congresista Henry Cuéllar y el senador estadounidense John Cornyn, dirigieron una carta bipartidista al secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, expresando su preocupación por las continuas extensiones a las restricciones de viajes no esenciales en los puertos de entrada al país.

Poca Información

"Apreciamos plenamente el difícil equilibrio que el Departamento de Seguridad Nacional debe lograr entre proteger a sus oficiales y a la población contra el COVID-19 y facilitar las necesidades económicas y sociales de las comunidades fronterizas. Sin embargo, la agencia ha proporcionado poca información pública sobre cómo sopesó los costos y beneficios de estas extensiones a las restricciones de viaje.

Nos preocupa que las filas más largas en los puertos de entrada y la imposibilidad de distanciarse socialmente en los carriles peatonales puedan aumentar el riesgo de propagación del COVID-19, y el Departamento de Seguridad Nacional no ha proporcionado información suficiente para mostrar cómo están mitigando estos riesgos" se lee en la carta enviada a Wolf.

No hay un plan

Se dijo también que el Departamento de Seguridad Nacional no ha articulado públicamente un plan para regresar a las operaciones normales, ni ha establecido ningún punto de referencia que deba alcanzarse antes de que las restricciones de viaje se puedan relajar parcialmente o levantar por completo. "Si bien entendemos que la agencia actualmente se ve obligada a adaptarse a una situación en constante cambio, los cuatro estados fronterizos del suroeste, Texas, Nuevo México, Arizona y California, han desarrollado planes de reapertura por etapas. El Departamento de Seguridad Nacional debería desarrollar el mismo tipo de plan para brindar mejor a las comunidades locales una idea básica de qué esperar en los próximos meses", añadieron los funcionarios federales.

Mala comunicación

Adicionalmente se dijo que el Departamento de Seguridad Nacional no se ha comunicado adecuadamente con los gobiernos locales, las empresas y la comunidad en general sobre las restricciones de viaje. "Aunque Aduanas y Protección Fronteriza, CBP se ha involucrado en esfuerzos de alcance local, muchos de esos esfuerzos parecen haberse centrado en negocios esenciales. Mientras que los llamados negocios no esenciales, que comprenden partes críticas de las economías locales, a menudo no están informados acerca de por qué se han impuesto las restricciones y cuándo pueden levantarse".

Pruebas

La semana pasada, el congresista Cuéllar envió una carta a los líderes de la Cámara, instándolos a establecer un programa para exámenes de salud mejorados de COVID-19 en los puertos de entrada terrestres en el próximo Paquete de ayuda de respuesta de emergencia COVID-19.

El programa permitiría al Secretario del Departamento de Seguridad Nacional utilizar asociaciones público-privadas para ayudar a proporcionar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza el personal, el equipo, las pruebas y la experiencia médica necesarios para realizar estos exámenes de salud.

Piden no prolongar la devastación económica de las comunidades con la extensión en el cierre de la frontera.

ESPERAN SEMÁFORO VERDE

Las restricciones se mantendrían hasta que los estados mexicanos de la franja fronteriza estén en el semáforo epidemiológico verde, indicó el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

No podemos suspender todas las restricciones hasta que no estemos en verde, a eso obedece, no hay otra razón y esperamos que muy pronto se pueda regularizar", indicó.

Tenemos que esperar a que el semáforo se mueva porque eso es lo que convenimos con Estados Unidos.a