Solicitan a colonos no dejarse engañar

Piden a las familias del sector irregular 10 de Mayo, que no se dejen engañar y que no compren a defraudadores, ya que por el momento se trabaja para encontrar una alternativa para la legalización y no hay plazo definido para poder resolver la situación.

Javier Garza de Coss, diputado local y coordinador de la comisión de Derechos Humanos, comentó que las familias viven desde hace 20 años en zona irregular, por lo que se están buscando alternativas para avanzar en la regularización.

Hace años se había informado que era zona inundable, incluso ya en un desbordamiento del Río Bravo, se inundaron, por lo que se debe hacer un nuevo estudio, ya que hay análisis pero de hace 15 años: por lo que hay dos opciones reubicarlos o en su caso ver la forma de legalizar los predios donde están.

"Hay límites porque hay un bordo de contención, varios factores que limitan mucho y se tiene que ir haciendo estudios, para ver como se les puede buscar una solución o un camino, hay que hacer una revaloración, las personas han rellenado y ha subido el nivel de donde tienen su propiedad, ya está más alto que hace 15 años y necesitamos ver el estudio para ver que tanto riesgo corren", dijo.

El otro tema es ver los dueños del terreno, ya que también se tiene que platicar con ellos, ya que hay un área que es de un particular, que tiene que demostrar que es el dueño, además de terrenos federales.

"La idea es que también tengan cuidado para que no les engañen y no caigan en personas que puedan ver como una opción de vender posibilidades que todavía no se ha dado una factibilidad, mejor que se esperen para que se le informe correctamente y nadie salga engañado, habrá personas que se acerquen y les van a decir infinidad de cosas, hay mucha gente que se ha acercado ahí y se tiene que hacer con el área federal y particular", recalcó.

Por el momento no hay plazos definidos, ya que es todo un proceso y apenas se están haciendo reuniones.

Garza de Coss explicó que se va a pedir que se haga el estudio con Seduma, CEAT, el Itavu y las autoridades federales, para que las familias puedan tener todos los servicios en forma legal.

"Imagínate que haya una inundación, que suba el nivel del río Bravo como paso hace algunos años que hubo problemas muy serios y el agua se metió a muchas partes, la idea e proteger a las familias y tienes que ser muy responsable", finalizó.