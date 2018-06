Solicitan 13 mil 300 reposiciones al INE

Las que no alcancen a entregar al ciudadano, porque estos no acuden a recogerlo, se van a resguardar en las vocalías del Registro Federal de Electores . José de Jesús Arredondo Cortez, vocal del Registro Federal de Electores

Cd. Victoria, Tam.- El 20 de junio será el último día para que aquellos votantes que hayan perdido supuedan solicitar una reimpresión en alguno de los 36 módulos deldistribuidos en los nueve consejos distritales de la entidad, esto con la finalidad de lograr contar con el documento antes del primero de julio y poder emitir su voto en las urnas.

"En el Registro Federal de Electores hemos seguido atendiendo aquellos ciudadanos que de manera extraordinaria han extraviado su credencial o no la encuentran o se las robaron", informó el vocal del RFE de Tamaulipas, José de Jesús Arredondo Cortez, "hemos estado atendiendo un promedio semanal de mil 800 a 2 mil credenciales en toda la entidad".

Es decir que a la fecha se tiene un acumulado aproximado de 13 mil 300 credenciales de elector repuestas por robo o extravío, "de tal modo que estas credenciales estarán disponibles en los módulos de atención ciudadana y finalmente, las que no alcancen a entregar al ciudadano porque estos no acuden a recogerlo, se van a resguardar en las vocalías del Registro Federal de Electores", la reposición no implica cambios en la credencial de elector sino únicamente la reimpresión de la credencial que ya aparece en la Lista Nominal de Electores.

El Padrón de Electores en Tamaulipas está compuesto de 2 millones 628 mil 745 ciudadanos mientras que la Lista Nominal consta de 2 millones 633 mil 559, estos serán los ciudadanos que podrán ejercer su derecho a votar al contar lo cual representa una cobertura del 99,81 por ciento. Cabe mencionar que desde el 16 de abril fueron resguardadas en bóvedas de seguridad privadas 4 mil 168 credenciales que fueron solicitadas por primera vez, por cambios o bien por reposición en las nueve juntas distritales.

Finalmente Arredondo Cortez informó que entre el 2 de julio y el 31 de agosto se irán reactivando los 36 módulos del RFE en todo el estado para reanudar la campaña anual de credencialización, así como serán devueltas las 4 mil 168 credenciales para que estén a disposición de los ciudadanos que las solicitaron a principios de este año.