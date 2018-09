Solicita sector automotriz impulsar acceso a crédito

Empresarios de la industria automotriz hicieron un planteamiento al próximo gobierno federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador, para que impulse mayor acceso al crédito.

Mario Cesar Guerra González, presidente de la Asociación de Distribuidores de Automotores de Tamaulipas, comentó que el 70 por ciento de los vehículos que se venden, se hace con apoyo de una financiera.

"Si hay apoyos constantes de financiamiento y con eso podemos seguir manteniendo el número de autos que se venden", dijo.

Otros de los planteamientos que se hizo es evitar el contrabando de vehículos usados americanos, llamados chocolates, que siempre han estado promoviendo ante el gobierno federal.

"Desde que inició la administración de Peña Nieto se pidió que se evite entrar los autos chatarras, no es que no se importen autos, es que se haga de acuerdo a la normativa que existe y que permite que haya una participación al pagar un impuesto o un derecho de tal manera que el que compre tenga asegurado y que no esté en el aire", expresó.

Tanto como empresario y ciudadano, esperan que se pueda bajar el IVA en la frontera, para poder ser competitivos y tener piso parejo con Estados Unidos.

