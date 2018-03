Solicita Ríos Piter registro ante INE

Cd. de México.- De manera imprevista, Armando Ríos Piter solicitó esta noche su registro como candidato a la Presidencia de la República ante el Instituto Nacional Electoral (INE).



En entrevista, confió en que sus firmas, que están siendo analizadas por el INE, son legales y que obtendrá la candidatura presidencial.



"No sólo nos sentimos confiados y tranquilos de que vamos a estar en la boleta, sino de que vamos a ganar", afirmó el aspirante independiente.



Originalmente, el senador con licencia tenía previsto solicitar su registro el miércoles al mediodía; sin embargo, debido a que el Consejo General del organismo electoral sesionará ese día, decidió adelantar la fecha.



También informó que el mismo consejero presidente, Lorenzo Córdova, le informó sobre la sesión del Consejo, luego de que se lo encontrara hoy de manera casual en un restaurante en el Pedregal.



Alrededor de las 19:40 horas, el ex perredista se apersonó en la Oficialía de Partes del árbitro electoral para realizar el trámite



El director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Patricio Ballados, acudió de manera urgente y empapado por la lluvia a recibir el registro.



Al momento de realizar su trámite, a Ríos Piter se le olvidó presentar la cuenta donde detalla los gastos e ingresos que realizó al momento de recopilar firmas, por lo que mandó a su esposa y a sus colaboradores por el documento.



Durante 15 minutos, el guerrerense se puso a platicar con Ballados sobre deportes y cuestiones cotidianas para hacer tiempo.



Al final, logró presentar la documentación requerida para completar el registro.



Aunque descartó declinar por Jaime Rodríguez "El Bronco" y Margarita Zavala, los otros dos presidenciales independientes, adelantó que el jueves se reunirá con ellos.



"Yo no pienso declinar por nadie", recalcó Ríos Piter.



"Sería muy potente tener una sola candidatura, hoy ya no hay condiciones para eso", agregó.