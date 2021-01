Solicita divorcio

Ciudad de México.

El 23 de diciembre la actriz Zoe Kravitz solicitó el divorcio de su esposo el actor Karl Glusman tras 18 meses de matrimonio.

Según información de Page Six, los representantes de Kravitz confirmaron el sábado que la pareja se separó después de menos de dos años de matrimonio.

Zoe y Karl se casaron en la casa de su padre Lenny Kravitz en París en junio de 2019 después de tres años de noviazgo.

En junio pasado, la actriz y su esposo compartieron una foto en su Instagram celebrando un año de casados.

ESPECULACIONES

"Un año. No es el año que esperábamos ... pero siento que si podemos superar esto, podemos enfrentar cualquier cosa. Te amo. Más que nada. Eres mi mejor amiga... me haces reír y me derrites el corazón ... me llamas por mis demonios y me desafías a crecer ... te amo por eso. Y haré cualquier cosa y todo por ti hasta el día de mi muerte.

Ahora vamos a salvar el mundo @zoeisabellakravitz.", escribió Glusman.

Recientemente él eliminó todas sus publicaciones de Instagram, excepto dos compartidas en los últimos días, en ninguna de las cuales estaba con Zoe, lo que generó especulaciones de que él y su esposa habían terminado.

El sábado 2 de enero, Zoe publicó en su historia de Instagram un meme que mostraba a una persona, apodada "El Universo", arrojando a un contenedor de basura una bolsa de basura con la etiqueta "Personas, lugares y cosas que ya no sirven para mi mayor y mayor bien". La actriz también escribió, "MOOD".