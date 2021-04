Solicita Delgado refrendar a la 4T

El dirigente nacional de Morena , Mario Delgado, llamó a la ciudadanía a no permitir que regresen al poder "los de la mafia de la corrupción" y ayudarle a su partido a emular la victoria de 2018.

Delgado dijo que una victoria no basta y pidió a la población apoyar a Morena, para que siga adelante el proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

"¿De qué se trata este 2021? De que volvamos a refrendar la confianza en nuestro movimiento. La lucha por la democracia y por la transformación no es sólo un día, no es suficiente una victoria, tenemos que luchar todos los días, en este 2021 tenemos que apoyar que siga adelante el proyecto de transformación nacional, no queremos que regrese la corrupción y en este Estado se trata, justamente, de que se vayan los Gobiernos corruptos", sostuvo.

El líder morenista pidió defender los logros del actual gobierno, y entre ellos enumeró las pensiones para adultos mayores, las becas para estudiantes de todos los niveles escolares, la seguridad y las vacunas contra el Covid-19.

"Se trata de defender lo mucho que se ha logrado en el gobierno de la 4T, se trata de defender la esperanza, esa esperanza que es la invitada a la mesa de los adultos mayores para que nadie falte, para que nada falte, es la esperanza que llena las escuelas de niños y jóvenes que ya no tienen que cargar el hambre en la mochila, es la esperanza que cruza la puerta todos los días de nuestra casa, cuando nuestros hijos regresan seguros.

"La esperanza es una inyección de vida que nos protege contra el virus y nos permite abrazar de nuevo a quienes más queremos, la esperanza es el rostro de millones de trabajadores que por fin, después de varios años, comienzan a ver que el salario comienza a alcanzar para más", señaló.