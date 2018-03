Solicita Belta Mendoza auditen Servicios Públicos

"Yo siempre entregue el listado de donde se instalaban las lámparas”. Belta Mendoza, excoordinadora de Servicios Públicos Primarios

La excoordinadora dePrimarios pide a las autoridades municipales realizar unaal interior de la dependencia para descartar la perdida de 400 lámparas que aparentemente desencadenaron su despido.

En rueda de prensa, Belta Mendoza, aseguró que las lámparas que habían sido adquiridas por al Ayuntamiento fueron instaladas, descartando el desvió de cualquier bien público.

“Invito a la máxima autoridad que nos representa en la ciudad de Reynosa para que se abra una investigación en el caso (…) Hasta ahorita no se me ha dado la oportunidad de demostrar lo que es”, dijo la exfuncionaria.

Indicó que hasta el momento el Gobierno Municipal no le ha dado una explicación de su baja y mucho menos se ha realizado el proceso de entrega recepción.

“No me han permitido entregar, ¿por qué?, no sé, lo desconozco (…) Me dijeron que renunciara ya ahí esta, son interés que no sé, no estoy enterada, no se porque motivos”, argumentó durante la conferencia.

Pidió a las autoridades ejercer una auditoria Estatal o Federal que aclare el destino del de las lámparas Led.

El 13 de marzo EL MAÑANA publico que la salida de Belta Judith Mendoza se dio a raíz de una auditoría realizada en la dependencia donde existía un faltante de 400 lámparas cuyo costo oscila en los 7 mil pesos cada una.

La misma nota indica que el despido de la funcionaria se dio un día antes de la publicación.